الاقتصاد

مجلس إدارة «أنابيب» يوصي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب للجمعية العامة غير العادية للشركة الصادرة بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 27-04-1446هـ الموافق 30-10-2024م بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى ريال للسهم.
وبحسب بيان الشركة على تداول يصبح عدد أسهم الشركة بعد التعديل 150 مليون سهم، بدلا من 15 مليون سهم، مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من اجراءات ذات علاقة.
ونوهت بإعلان أي تطورات في حينه.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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