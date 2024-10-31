شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «أنابيب» يوصي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب للجمعية العامة غير العادية للشركة الصادرة بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 27-04-1446هـ الموافق 30-10-2024م بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى ريال للسهم.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية يصبح عدد أسهم الشركة بعد التعديل 150 مليون سهم، بدلا من 15 مليون سهم، مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من اجراءات ذات علاقة.
ونوهت بإعلان أي تطورات في حينه.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية يصبح عدد أسهم الشركة بعد التعديل 150 مليون سهم، بدلا من 15 مليون سهم، مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من اجراءات ذات علاقة.
ونوهت بإعلان أي تطورات في حينه.