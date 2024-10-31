شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «الإعادة السعودية» تقفز إلى 399.67 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح الشركة السعودية لإعادة التأمين في الربع الثالث من 2024 بنسبة 1072% إلى 399.673 مليون ريال، مقابل 34.074 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية يعود سبب ارتفاع صافي الربح إلى: ارتفاع صافي أرباح نتائج التأمين بنسبة 88%، وارتفاع إيرادات التأمين بنسبة 65%.

وتضمنت الأسباب: ارتفاع صافي أرباح الاستثمار بنسبة 2,439% ويعود ذلك بسبب رئيسي إلى تسجيل الشركة أرباح رأسمالية من بيع حصتها في شركة بروبيتاز القابضة بلغت 365.9 مليون ريال (359.5 مليون ريال بعد خصم أثر العقد الآجل لصرف عملة الجنية الإسترليني).

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق إلى: ارتفاع إيرادات التأمين بنسبة 24%، وارتفاع صافي أرباح الاستثمار بنسبة 4,112% ويعود ذلك بسبب رئيسي إلى تسجيل الشركة أرباح رأسمالية من بيع حصتها في شركة بروبيتاز القابضة بلغ 365.9 مليون ريال (359.5 مليون ريال بعد خصم أثر العقد الآجل لصرف عملة الجنية الإسترليني).

وبحسب البيان، يعود سبب ارتفاع صافي الربح في الفترة الحالية (9 أشهر)، نتيجة ارتفاع صافي أرباح نتائج التأمين بنسبة 39%، وارتفاع إيرادات التأمين بنسبة 67%.

وتضمنت الأسباب: ارتفاع صافي أرباح الاستثمار بنسبة 947% ويعود ذلك بسبب رئيسي إلى تسجيل الشركة أرباح رأسمالية من بيع حصتها في شركة بروبيتاز القابضة بلغ 365.9 مليون ريال (355.3 مليون ريال بعد خصم أثر العقد الآجل لصرف عملة الجنية الإسترليني).