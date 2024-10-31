شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «المجموعة السعودية» إلى 98 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي في الربع الثالث من 2024 بنسبة 55.9% إلى 98 مليون ريال، مقابل 222 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية يعود سبب انخفاض صافي الربح إلى: انخفاض حصة المجموعة في صافي أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة في الربع الحالي، نتيجة إلى ارتفاع في تكاليف اللقيم والطاقة بالإضافة إلى انخفاض الكميات المباعة، وانخفاض في العائد من المرابحات الإسلامية.

ونظراً لاتباع شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي طريقة حقوق الملكية عند المحاسبة عن استثماراتها في شركاتها المدارة بصورة مشتركة لا تظهر البنود المالية (مبيعات / إيرادات وإجمالي الربح) في قائمة الربح أو الخسارة.

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق، بشكل رئيسي إلى: ارتفاع حصة المجموعة في صافي أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة في الربع الحالي، بسبب زيادة الكميات المباعة خلال الربع الحالي، بالإضافة الى انخفاض طفيف في تكاليف اللقيم.

مع العلم بارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية، وارتفاع في مصروف الزكاة خلال الربع الحالي، نتيجة لعكس مخصص زكوي في الربع السابق.

ويعود سبب ارتفاع صافي الأرباح خلال الفترة الحالية (9 أشهر)، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، بشكل رئيسي إلى: ارتفاع حصة المجموعة في صافي أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة في الفترة الحالية، بسبب زيادة الكميات المباعة خلال الفترة الحالية، نتيجة للتوقف غير المجدول لمشروع SPCo خلال عام 2023م، بالإضافة الى تحسن طفيف في أسعار بيع المنتجات. مع العلم بأن هناك ارتفاع في أسعار اللقيم والطاقة.

مع العلم بانخفاض في العائد من المرابحات الإسلامية، وانخفاض في مصروف الزكاة خلال الفترة الحالية، نتيجة لعكس مخصص زكوي خلال الفترة الحالية.