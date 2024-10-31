شكرا لقرائتكم خبر عن «لجام للرياضة»: افتتاح مركز جديد للسيدات في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة لجام للرياضة افتتاح مركز جديد للسيدات، أمس، الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2024م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يقع المركز على طريق مكة المكرمة (خريص)، حي المنار، في مدينة الرياض.
وسيعمل المركز تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة - ليديز"، ويتضمن على جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة.
وسيحتوي المركز على التجهيزات الرياضية عالية المواصفات وكذلك أحدث التصاميم للصالات.
وسيظهر الأثر المالي لهذا الافتتاح اعتباراً من الربع الرابع من عام 2024م.
ونوهت بإصدار إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع القادمة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يقع المركز على طريق مكة المكرمة (خريص)، حي المنار، في مدينة الرياض.
وسيعمل المركز تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة - ليديز"، ويتضمن على جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة.
وسيحتوي المركز على التجهيزات الرياضية عالية المواصفات وكذلك أحدث التصاميم للصالات.
وسيظهر الأثر المالي لهذا الافتتاح اعتباراً من الربع الرابع من عام 2024م.
ونوهت بإصدار إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع القادمة.