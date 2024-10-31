شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«أديس» تستحوذ على منصتي حفر بقيمة 712.5 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أديس القابضة توقيع شركتها التابعة المملوكة لها بشكل مباشر، أديس إنترناشيونال هولدينغ ليمتيد، اتفاقية لإتمام صفقة بيع وشراء أسهم شركة ريج فاينانس ليمتيد وهي الشركة المالكة لمنصة الحفر المميزة "سوهاناه" من شركة فانتاج هولدينجز إنترناشيونال، شركة تابعة لشركة فانتاج دريلينج إنترناشيونال ليميتد.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إتمام صفقة الاستحواذ جاء بعد استيفاء جميع الشروط اللازمة قبل الإتمام بموجب اتفاقية البيع والشراء.
وأضافت أن الصفقة بقيمة 318.75 مليون ريال.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 9 سبتمبر الماضي، توقيع شركتها التابعة المملوكة لها بشكل مباشر، أديس انترناشيونال هولدينغ ليميتد، اتفاقية بيع وشراء لشراء أسهم شركة ريج فاينانس ليميتد (RFL) وهي الشركة المالكة لمنصة الحفر المميزة “سوهاناه" المُتعاقد عليها حاليًا في إندونيسيا.
وأعلنت أديس القابضة إتمام صفقة استحواذ شركتها التابعة أديس إنترناشيونال هولدينغ ليمتيد على اتفاقية شراء أصول لشراء منصة حفر مميزة "توباز" من شركة فانتاج دريلينج إنترناشيونال ليمتيد.
وكانت الشركة قد أعلنت في 9 سبتمبر الماضي، توقيع شركتها التابعة المملوكة لها بشكل مباشر، أديس انترناشيونال هولدينغ ليميتد، اتفاقية شراء أصول لشراء منصة حفر مميزة (توباز) المُتعاقد عليها في منطقة التنمية المشتركة بين ماليزيا وتايلاند بقيمة 393.75 مليون ريال.
وأفادت بأن صفقة الاستحواذ تمت عد استيفاء جميع الشروط اللازمة قبل الإتمام بموجب اتفاقية شراء أصول.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إتمام صفقة الاستحواذ جاء بعد استيفاء جميع الشروط اللازمة قبل الإتمام بموجب اتفاقية البيع والشراء.
وأضافت أن الصفقة بقيمة 318.75 مليون ريال.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 9 سبتمبر الماضي، توقيع شركتها التابعة المملوكة لها بشكل مباشر، أديس انترناشيونال هولدينغ ليميتد، اتفاقية بيع وشراء لشراء أسهم شركة ريج فاينانس ليميتد (RFL) وهي الشركة المالكة لمنصة الحفر المميزة “سوهاناه" المُتعاقد عليها حاليًا في إندونيسيا.
وأعلنت أديس القابضة إتمام صفقة استحواذ شركتها التابعة أديس إنترناشيونال هولدينغ ليمتيد على اتفاقية شراء أصول لشراء منصة حفر مميزة "توباز" من شركة فانتاج دريلينج إنترناشيونال ليمتيد.
وكانت الشركة قد أعلنت في 9 سبتمبر الماضي، توقيع شركتها التابعة المملوكة لها بشكل مباشر، أديس انترناشيونال هولدينغ ليميتد، اتفاقية شراء أصول لشراء منصة حفر مميزة (توباز) المُتعاقد عليها في منطقة التنمية المشتركة بين ماليزيا وتايلاند بقيمة 393.75 مليون ريال.
وأفادت بأن صفقة الاستحواذ تمت عد استيفاء جميع الشروط اللازمة قبل الإتمام بموجب اتفاقية شراء أصول.