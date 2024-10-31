شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «المطاحن الرابعة» إلى 47.1 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية نتيجة لتعيين كوادر إدارية جديدة واعتماد بعض المخصصات، إلى جانب تسجيل زيادة في تكلفة التمويل. غير أن هذا الارتفاع في التكاليف العامة وتكلفة التمويل قد قابله جزئيًا انخفاض في مصاريف البيع والتوزيع.

وارتفع صافي الربح بنسبة 42.3٪ عن الربع السابق، ليصل إلى 47.1 مليون ريال ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى: نمو قوي في الإيرادات بنسبة 15.8٪ وتحسن الهوامش، مع ارتفاع هامش الربح الإجمالي من 42.3٪ إلى 48.2٪ بفضل تحسن الكفاءة التشغيلية والإنتاجية.

وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية نتيجة لتعيين كوادر إدارية جديدة واعتماد بعض المخصصات، إلى جانب تسجيل زيادة في تكلفة التمويل. غير أن هذا الارتفاع في التكاليف العامة وتكلفة التمويل قد قابله جزئيًا انخفاض في مصاريف البيع والتوزيع.

وارتفع صافي الربح بنسبة 19.7٪ خلال فترة الأشهر التسعة من 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 128.8 مليون ريال، ويرجع ذلك أساسا إلى: نمو الإيرادات بنسبة 12.6٪ وتحسن في هامش الربح الإجمالي من 44٪ إلى 46.2٪.

وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية نتيجة لتعيين كوادر إدارية جديدة واعتماد بعض المخصصات، إلى جانب تسجيل زيادة في تكلفة التمويل. غير أن هذا الارتفاع في التكاليف العامة وتكلفة التمويل قد قابله جزئيًا انخفاض في مصاريف البيع والتوزيع. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة المطاحن الرابعة في الربع الثالث من 2024 بنسبة 21.7% إلى 47.1 مليون ريال، مقابل 38.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، ارتفع صافي الربح، نتيجة: الأداء القوي للإيرادات خلال الفترة، وارتفاع هامش الربح الإجمالي من 43.7٪ إلى 48.3٪، بفضل تحسن الكفاءة التشغيلية والإنتاجية.وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية نتيجة لتعيين كوادر إدارية جديدة واعتماد بعض المخصصات، إلى جانب تسجيل زيادة في تكلفة التمويل. غير أن هذا الارتفاع في التكاليف العامة وتكلفة التمويل قد قابله جزئيًا انخفاض في مصاريف البيع والتوزيع.وارتفع صافي الربح بنسبة 42.3٪ عن الربع السابق، ليصل إلى 47.1 مليون ريال ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى: نمو قوي في الإيرادات بنسبة 15.8٪ وتحسن الهوامش، مع ارتفاع هامش الربح الإجمالي من 42.3٪ إلى 48.2٪ بفضل تحسن الكفاءة التشغيلية والإنتاجية.وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية نتيجة لتعيين كوادر إدارية جديدة واعتماد بعض المخصصات، إلى جانب تسجيل زيادة في تكلفة التمويل. غير أن هذا الارتفاع في التكاليف العامة وتكلفة التمويل قد قابله جزئيًا انخفاض في مصاريف البيع والتوزيع.وارتفع صافي الربح بنسبة 19.7٪ خلال فترة الأشهر التسعة من 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 128.8 مليون ريال، ويرجع ذلك أساسا إلى: نمو الإيرادات بنسبة 12.6٪ وتحسن في هامش الربح الإجمالي من 44٪ إلى 46.2٪.وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية نتيجة لتعيين كوادر إدارية جديدة واعتماد بعض المخصصات، إلى جانب تسجيل زيادة في تكلفة التمويل. غير أن هذا الارتفاع في التكاليف العامة وتكلفة التمويل قد قابله جزئيًا انخفاض في مصاريف البيع والتوزيع.