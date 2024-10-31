شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «أمريكانا» إلى 140.3 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووففقا لبيان الشركة على تداول

وانخفض صافي الربح (العائد لمساهمي الشركة الأم) في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، بنسبة 27.9 %، مدفوعًا بانخفاض الربح الإجمالي وارتفاع المصاريف على مستوى المطاعم.

وبحسب البيان انخفضت صافي الأرباح (العائد لمساهمي الشركة الأم) في الفترة الحالية (9 أشهر)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة. 48.2%، متأثراً بانخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وتكاليف الإهلاك الإضافية بسبب افتتاح المتاجر الجديدة خلال الفترة، فضلاً عن تطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة أمريكانا للمطاعم العالمية (بي إل سي)، في الربع الثالث من 2024 بنسبة 54.3% إلى 140.32 مليون ريال، مقابل 304.238 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووففقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، انخفضت صافي الأرباح (العائد لمساهمي الشركة الأم) بنسبة 54.3%، كنتيجة لتراجع المبيعات بسبب للوضع الجيوسياسي، وارتفاع رسوم الإهلاك، وتطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.وانخفض صافي الربح (العائد لمساهمي الشركة الأم) في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، بنسبة 27.9 %، مدفوعًا بانخفاض الربح الإجمالي وارتفاع المصاريف على مستوى المطاعم.وبحسب البيان انخفضت صافي الأرباح (العائد لمساهمي الشركة الأم) في الفترة الحالية (9 أشهر)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة. 48.2%، متأثراً بانخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وتكاليف الإهلاك الإضافية بسبب افتتاح المتاجر الجديدة خلال الفترة، فضلاً عن تطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.