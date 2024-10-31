شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أنابيب» إلى 43.89 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وانخفض صافي الربح بنسبة 23.06% مايعادل 43.89 مليون ريال في الربع الثالث من السنة المالية 2024 مقارنة بصافي ربح قدره 57.05 مليون ريال في الربع الثاني من السنة المالية 2024.

ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى انخفاض في مجمل الربح بنسبة 25.24% مايعادل 63.73 مليون ريال في الربع الثالث من السنة المالية 2024 مقارنة بـ85.25 مليون ريال في الربع الثاني من السنة المالية 2024 وهذا يعود بشكل رئيسي إلى التغير في المزيج البيعي للمنتجات وجداول التوريد.

وحققت الشركة صافي ربح قدره 155.72 مليون ريال للفترة الحالية (9 أشهر) من العام المالي 2024م مقارنة بصافي ربح قدره 93.69 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق 2023م، وذلك لسبب ارتفاع الربح الإجمالي إلى 244.25 مليون ريال في الفترة الحالية من العام المالي 2024م من 159.19 مليون ريال في الفترة الممثالة من العام المالي السابق 2023م.

وجاء ذلك نتيجة في الاستمرار في الزيادة في حجم المبيعات والذي يرجع بشكل رئيسي إلى فاعلية الإنتاج والتوريد خلال هذه الفترة من السنة المالية 2024. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح الشركة العربية للأنابيب في الربع الثالث من 2024 بنسبة 19.46% إلى 43.89 مليون ريال، مقابل 36.74 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية يعود ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع في مجمل الربح بنسبة 6.67% مايعادل 63.73 مليون ريال في الربع الثالث من السنة المالية 2024 مقارنة بـ59.75 مليون ريال في الربع الثالث من السنة المالية 2023 وذلك نتيجة في الاستمرار في الزيادة في حجم المبيعات والذي يرجع بشكل رئيسي إلى فاعلية الإنتاج والتوريد خلال الربع الثالث من السنة المالية 2024.وانخفض صافي الربح بنسبة 23.06% مايعادل 43.89 مليون ريال في الربع الثالث من السنة المالية 2024 مقارنة بصافي ربح قدره 57.05 مليون ريال في الربع الثاني من السنة المالية 2024.ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى انخفاض في مجمل الربح بنسبة 25.24% مايعادل 63.73 مليون ريال في الربع الثالث من السنة المالية 2024 مقارنة بـ85.25 مليون ريال في الربع الثاني من السنة المالية 2024 وهذا يعود بشكل رئيسي إلى التغير في المزيج البيعي للمنتجات وجداول التوريد.وحققت الشركة صافي ربح قدره 155.72 مليون ريال للفترة الحالية (9 أشهر) من العام المالي 2024م مقارنة بصافي ربح قدره 93.69 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق 2023م، وذلك لسبب ارتفاع الربح الإجمالي إلى 244.25 مليون ريال في الفترة الحالية من العام المالي 2024م من 159.19 مليون ريال في الفترة الممثالة من العام المالي السابق 2023م.وجاء ذلك نتيجة في الاستمرار في الزيادة في حجم المبيعات والذي يرجع بشكل رئيسي إلى فاعلية الإنتاج والتوريد خلال هذه الفترة من السنة المالية 2024.