شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ماركات السيارات الأعلى مبيعا خلال يوليو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت البيانات الصادرة عن "أميك" مجلس معلومات السيارات في مصر، أن ماركة "نيسان" استطاعات أن تحصد المركز الأول في مبيعات السيارات في شهر يوليو الماضي بواقع 1646 سيارة.

وأضاف تقرير مجلس معلومات السيارات أن ماركة " شيري" سجلت بيع حوالي 1082 سيارة، ثم ماركة "هيونداى" بواقع 641 سيارة،

وماركة "تويوتا" جاءت في المركز الرابع بواقع 505 سيارة.

أما المركز الخامس فكان من نصيب ماركة "كيا" بواقع 461 سيارة، وفي المركز السادس ماركة "بي واي دي" بواقع 385 سيارة، وماركة "جيلي" بواقع 322 سيارة، وماركة "سوزوكي" في المركز الثامن بواقع 295 سيارة، وماركة "إم جي" في المركز التاسع بواقع 271 سيارة، وماركة "رينو" في المركز العاشر بواقع 251 سيارة.



