شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم 11 شركة 160 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، تغريم 11 شركة 160 ألف جنيه، لمخالفتها قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وغرمت لجنة القيد، شركتا فتنس برايم للأندية الصحية، والقلعة للاستثمارات المالية، 40 ألف جنيه، وذلك لمخالفتها أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والخاصة بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024، كما غرمت اللجنة شركة جولدن بيراميدز بلازا، 20 ألف جنيه، وشركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية 10 آلاف جنيه لمخالفتها نفس البنود.

كما غرمت لجنة القيد، شركتا الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، 5 آلاف جنيه، لمخالفة الشركتين لأحكام المادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 43 من الإجراءات التنفيذية، وغرمت شركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والعربية لحليج الأقطان، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، 5 آلاف جنيه، لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والخاصة بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 30/06/2024.

ووقعت لجنة القيد بالبورصة، التزام مالي قدره 20 ألف جنيه على شركة مصر للأسواق الحرة، وذلك لتكرار عدم التزام الشركة بالمادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.



