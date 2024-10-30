شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء بضغوط مبيعات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.183 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 30371 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 37633 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 13326 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 7909 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 11073 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 3125 نقطة.