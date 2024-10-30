شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط بالأسواق العالمية تسجل 71.66 دولار لبرنت و67.81 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأربعاء الموافق 30-10-2024، وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية واصلت انخفاضها اليوم الأربعاء، لتستقر عند أدنى مستوياتها في أكثر من شهر وذلك بعد ترجيحات بهدوء التوترات السياسية بالإضافة إلى أنه من المقرر أن ترفع أوبك + الإمدادات من الخام بمقدار 180 ألف برميل يومياً في ديسمبر على الرغم من استمرار ضعف الطلب في الصين.



وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 71.66 دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي67.81 دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 71.59 دولار للبرميل.



