شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة يحتفل بفوز المدينة في مسابقة "أفضل مدينة" لعام 2023-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، عن فوز المدينة بجائزة "أفضل مدينة" لعام 2023-2024 في مجالي الإسكان والزراعة، ويأتي هذا التكريم في سياق الجهود المستمرة لتشجيع المدن الجديدة على تحسين أدائها، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأقام جهاز المدينة حفلًا بهذه المناسبة لتكريم جميع العاملين الذين ساهموا في تحقيق هذا النجاح، حيث وجه المهندس محمد عبدالمقصود رئيس الجهاز الشكر والتقدير لكافة الادارات التنفيذية تقديرًا لدورهم الحيوي في تطوير مشروعات الإسكان والزراعة وظهورها بالشكل المشرف، كما تم توجيه الشكر والعرفان للمهندس سامي زكي "رحمه الله" مدير عام الزراعة، والذي وافته المنيه بعد أن قدم المزيد من الجهد والإخلاص والتفاني في العمل منذ نشأة المدينة .

كما طالب "عبدالمقصود" ببذل المزيد من الجهد للفوز في كافة الملفات الاخرى، ما يعزز من جودة حياة السكان ويعكس رؤية الدولة في تنمية المدن الجديدة، كما اطلق رئيس الجهاز عن مسابقة "الموظف المتميز" ،التي ستكرم شهرياً أبرز الكفاءات

(القيادي المتميز-الهندسي المتميز-القانوني المتميز-المالي المتميز-العقاري المتميز-الإداري المتميز-الميداني المتميز-الفني المتميز-المكتبي المتميز-العامل المتميز) لتكون دعوة الى تنافس الموظفين في تقديم أفضل أداء وظيفي ومهني.

وتم تكريم المهندس محمود مراد كأفضل قيادي متميز، والمهندس محمد جميل كأفضل هندسي متميز ،والمهندس ضياء الدين أحمد عمار كأفضل ميداني متميز، والمحاسب جمال عابد كأفضل مالي متميز، ورغداء عاشور كأفضل عقاري متميز

وأكد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس الجهاز، أن هذا الإنجاز يعد حافزًا لمواصلة العمل الجاد على تنفيذ مشاريع جديدة تستهدف تحسين مستوى الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الجهاز سيستمر في تكريم الكفاءات ودعم الابتكار بما يساهم في تحقيق الأهداف الوطنية ويضمن استمرارية التميز في السنوات القادمة.