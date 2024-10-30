شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "مستثمرى سوهاج": تراجع الدين الخارجي نقطة تحول في جهود الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، أن تراجع مستوى الدين الخارجي في الفترة الأخيرة، يمثل نقطة تحول محورية فيما يتعلق بجهود الدولة للسيطرة على معدلات الدين الخارجي، على الرغم من الأوضاع والتحديات الاقتصادية المترتبة على الحروب الجارية بالمنطقة.

وقال محمود الشندويلي، إن مسارات الدولة المصرية كانت واضحة منذ اندلاع الحروب في الإقليم، لتتركز على خفض معدلات الاستيراد من الخارج، وفي نفس الوقت الالتزام بسداد أقساط الديون لضمان عدم التخلف عن السداد، مشيرا إلى أن استمرار السداد مع استدامة تراجع مستوى الدين الخارجي في نفس الوقت من شأنه تحسين الموقف المالي أمام مؤسسات التمويل الدولية.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن تراجع مستوى الدين الخارجي أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر، مشيرا إلى أن الدولة تعمل جاهدة على إصلاحات اقتصادية منها تمكين القطاع الخاص.

وأضاف رئيس الوزراء خلال لقاءه عددا من القامات الفكرية لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة أمس، استهداف النزول بالتضخم لأقل من 10% خلال نهاية عام 2025.