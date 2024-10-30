شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة المنشآت السياحية تسعى لتوفير بيئة داعمة ومشجعة للعاملين بمجال المطاعم والضيافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار فعاليات ملتقى "طهاة مبدعون"، حضر الدكتور هشام وهبه، أمين صندوق غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ممثلاً عن مجلس إدارة الغرفة، التي تُعد الراعي الرسمي لهذا الحدث الذي يجمع نخبة من الطهاة المبدعين من جميع أنحاء البلاد.

وفي كلمته، أشار الدكتور هشام وهبة إلى أهمية دور غرفة المنشآت والمطاعم السياحية في دعم وتطوير القطاع السياحي في مصر، مؤكداً أن الغرفة تسعى دائماً لتوفير بيئة داعمة ومشجعة للعاملين في مجال المطاعم والضيافة، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها هذه الصناعة الحيوية. وأوضح أن الغرفة تعمل باستمرار على تحسين جودة الخدمات المقدمة للزوار والسياح، من خلال توفير الدورات التدريبية والبرامج التي تسهم في تطوير مهارات العاملين وتحديث المعايير العالمية المعتمدة.

كما أكد الدكتور هشام وهبه أن مثل هذه الفعاليات، كملتقى "طهاة مبدعون"، تعتبر فرصة ذهبية للترويج للمطبخ المصري وتعزيز مكانته على الساحة العالمية، مشيراً إلى أن دعم الغرفة لهذا الحدث يأتي انطلاقاً من حرصها على تمكين الطهاة الموهوبين من التعبير عن إبداعاتهم، وتقديم تجارب استثنائية للزوار.

وفي الختام، توجه الدكتور هشام وهبه بالشكر للقائمين على تنظيم الملتقى، مشيداً بجهودهم في خلق منصة تتيح للطهاة تبادل الأفكار والخبرات، مما يساهم في إثراء وتطوير القطاع السياحي، وتحقيق الاستدامة فيه.