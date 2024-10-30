شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم يرتفع 20 جنيها وعيار 21 يسجل 3775 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء بالتعاملات الصباحية بحوالي 20 جنيها ليسجل مستويات 3775 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.



أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4314 جنيها.

عيار 21 يسجل 3775 جنيها.

عيار 18 يسجل 3226 جنيها.

الجنيه الذهب 30200 جنيها.

سعر الذهب في البورصة العالمية

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2789 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2773 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس بنسبة 1.2%.

الذهب في طريقه إلى ختام شهر أكتوبر على ارتفاع بنسبة 5.7% ليمثل ارتفاع للشهر الرابع على التوالي، وبذلك يكون ارتفع الذهب منذ بداية العام بنسبة 35%.

يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب خلال الثلاث أسابيع الماضية ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2758 دولار للأونصة، مسجلا ارتفاع منذ بداية شهر أكتوبر بنسبة 4% وهو يمثل ارتفاع للشهر الرابع على التوالي.



