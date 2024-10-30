شكرا لقرائتكم خبر عن "أبو قير للأسمدة" يقود هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بمنتصف تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

هبطت أسهم قيادية بالمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والشرقية-إيسترن كومباني، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 1.6 مليار جنيه خلال ساعتين ونصف.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 30605 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 37950 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 13428 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 7949 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 11136 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 3154 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 8283 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وسيتي للتحاليل الطبية، والاستثمار العقاري العربي-اليكو، والمهندس للتأمين.



كما أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة راية القابضة للاستثمارات المالية المصدرة لعدد 2.76 مليون سهم بقيمة إجمالية 9.522 مليون جنيه في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى مجلس إدارة الشركة العربية لحليج الأقطان عدد 106 آلاف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات مجموعة أي أف جي القابضة، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة الأصول، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 25 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، 900 ألف سهم، 511.2 ألف سهم، على الترتيب.

واشترت إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية عدد 5 آلاف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركات مينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 200 ألف سهم، 20 سهمًا، 102.1 ألف سهم، على التوالي، فيما باع مجلس إدارة شركتا راية القابضة للاستثمارات المالية، وسبيد ميديكال عدد 12.3 مليون سهم، 948.1 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي عدد 96 سهمًا، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي مجموعة أي أف جي القابضة، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 10 آلاف سهم، 2.65 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركة المنصورة للدواجن، شراء المساهم سامح محمود حسن جاب الله عدد 8.3 مليون سهم بسعر 1.283 جنيه بقيمة إجمالية 10.6 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 0.208% إلى 1.536%، ونفذت الصفقة من خلال شركة رويال لتداول الأوراق المالية والسندات.



أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ اشترت الأولى 50 ألف سهم، واشترت الثانية 50 ألف سهم، واشترت الثالثة 50 ألف سهم.

في سياق متصل أعلنت شركة ناس للاستثمارات، عن خطتها الاستثمارية بشركة سماد مصر للثلاث أعوام المقبلة، وتتضمن العمل على إجراء التوسعات الاستثمارية وتنمية الأنشطة الرئيسية للشركة وزيادة حجم الاستثمارات وتنويع محفظة الاستثمار، والبحث عن فرص استثمارية جديدة تحقق أقصى قدر ممكن من العائد للشركة ومساهميها وبما يعزز نمو حصتها السوقية وفرص توسعها وخلق سمعة جيدة راسخة مع العملاء والمنافسين، والعمل على زيادة قوة فريق العمل واستقراره وإجراء دراسات إعادة الهيكلة الإدارية والمالية للشركة، وفقًا للممارسات والمعايير الدولية، واستخدام سبل الإدارة الحديثة وتطبيق مبادئ الحوكمة العالمية.

وأضاف كما تتضمن الخطة العمل على تعظيم قيمة أصول الشركة وإعادة توزيع الأصول غير المستغلة لتحقيق الاستخدام الأمثل لها، والسعي نحو تحقيق النمو وزيادة الربحية والحفاظ على استدامة النشاط، والعمل على تعظيم الإيرادات وضمان استقرار التدفقات النقدية المستقبلية، والسعي نحو استخدام الحلو التمويلية التي تضمن توافر السيولة النقدية للشركة.

في سياق منفصل قالت البورصة المصرية، إنها وافقت لشركة ليسيكو مصر على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار بدمج كل من شركتي ليسيكو مصر للصناعات الخزفية (مندمجة)، وشركة السيراميك الدولية (مندمجة) وشركة السيراميك الأوروبي (مندمجة) في شركة ليسيكو مصر (الدامجة)، وما يترتب عليه من تعديل رأس مال الشركة من مبلغ 400 مليون جنيه إلى مبلغ 200 مليون جنيه موزع على عدد 80 مليون سهم ذات عدد الأسهم قبل الاندماج بقيمة اسمية 2.5 جنيه.