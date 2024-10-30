شكرا لقرائتكم خبر عن خبير مالى: سداد جزء من الديون يعزز قدرة الموازنة العامة للدولة والان مع تفاصيل الخبر

أكد السيد عبد العظيم الخبير المالي أن نجاح مصر في سداد جزء كبير من ديونها، يؤكد الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري ويؤكد قدرته على السداد لاسيما أن مصر عبر تاريخها الطويل رغم الأزمات التي مرت بها لم تتأخ يوما واحدا عن سداد أي قرض من القروض أو أي قسط من الأقساط المستحقة عليها.

وسددت مصر نحو 25 مليار دولار من ديونها والتزاماتها الخارجية خلال الفترة الماضية، مما خفض حجم الدين الخارجي.

وأضاف عبد العظيم، أن سداد جزء من القروض يعطي مساحة اكبر للموازنة العامة، ويعطي مساحة اكبر للاقتصاد للتنفس ولاسيما أن سداد جزء من القروض وخفض الفائدة السنوية يخفض الأعباء على الموازنة العامة للدولة، ‏لافتا لأهمية ذلك في تأكيد قوة الاقتصاد المصري، وبالتالي إمكانية جذب استثمارات أجنبية جديدة للاقتصاد ومنح ثقة كبيرة للمستثمرين في الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية والمستقبلية كما يعزز من تحسين التصنيف الائتماني لمصر من مختلف المؤسسات الدولية.

‏ونوه السيد عبد العظيم لأهمية الاستغلال الأمثل للقروض الخارجية خاصة المتعلقة بتمويل المشروعات في الاستفادة بشكل كبير من الاستثمارات بما يسهم في سداد قروض الديون وأصل الديون على المدى البعيد، بالإضافة إلى إحداث التنمية المستدامة في البلاد، وما يترتب على ذلك من توفير فرص عمل وتحسين مؤشرات الاقتصاد بصفة عامة.