شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: 45% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السعودية تقودها المرأة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير المالية محمد الجدعان: إن 45% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السعودية تقودها المرأة، مشيرا إلى أن مشاركة المرأة في سوق العمل زادت منذ انطلاق الرؤية وهن رائدات أعمال.

وأضاف الجدعان خلال جلسة حوارية في مبادرة مستقبل الاستثمار، أن مشاركة المرأة في سوق العمل تخطت منذ بداية الرؤية من 17% إلى 35%، وفيما يتعلق برأس المال البشري تم تمكين المرأة. انخفاض معدل البطالة أشار إلى أن معدل البطالة بين السعوديين انخفض من 13% إلى 7.1%، وكنا نتوقع خفضه بتلك النسبة بحلول 2030.

ولفت إلى أن الاقتصاد العالمي أصبح أكثر مرونة ومتانة وقوه مما كان يعتقده الناس، إذ أن التضخم تحت السيطرة، فيما ينخفض حاليا ولدينا ما يسمى بالهبوط الهادئ. الديون السيادية وأفاد بأن بعض الدول ما زالت تعاني، خاصة أن القضية الأساسية عالميا هي الديون السيادية التي تعد تحديا كبيرا وناقشناه على الصعيد العالمي، ونحاول بأن نأتي بالعالم إلى مسار مستدام ومعدلات دين أقل.

وقال وزير المالية: إن التجارة العالمية تنمو رغم كل الأخبار السلبية عالميا، وبغض النظر من سيفوز في الانتخابات الأمريكية، فإن التجارة العالمية تنمو رغم كل ما يحدث، وعلى المجتمعات الدولية أن تجتمع معنا والمنهجية التعاونية ضرورة لا مفر منها، رغم الغموض الجيوسياسي. السعودية محط أنظار المستثمرين وأضاف الجدعان أن المملكة من الأماكن الجيدة حول العالم للاستثمار وما يبحث عنه المستثمر، الذي يبحث عن خطط طويلة الأمد وقيادة قادرة على اتخاذ القرارات الصعبة والجريئة، ويتطلع إلى بيئة يكون فيها تواصل ووضوح للخطط، ومجتمعات شابة ومزدهرة ودراية بما يحدث في الدولة وأطر تنظيمية شاملة ومرنة تمكن القطاع الخاص وداعمة له، وهو موجود في السعودية، ولا يمكن أن نقوم به دون القطاع الخاص رغم موارد الدولة.

وأشار إلى أن رغم التوترات الجيوسياسية فإن السعودية تدعم الاستقرار وتعمل مع الشركاء حول العالم لتكون ركيزة لما يحتاجه المستثمرون.

وأوضح وزير المالية أن السعودية أسرع نموا في القطاع السياحي وأكثر من 100 مليون سائح كان هدفنا بحلول 2030 وتم تحقيقه في العام 2023.