شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك بجناح ضخم فى بورصة لندن الدولية للسياحة WTM 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تشارك مصر في بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market (WTM) بجناح ضخم، والتي من المقرر أن تنطلق في الفترة ما بين 5 إلى 7 نوفمبر.

ومن المقرر أن يضم الجناح المصري مجموعة من شركات السياحة والفنادق الكبرى وشركات الطيران، وشاشات لعرض الأفلام الترويجية الخاصة بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة، بالإضافة إلى أماكن مخصصة للأنشطة الخاصة بالجمهور.

كما سيضم الجناح مكان للترويج لبعض المنتجات التراثية المصرية المختلفة كالمشروبات والتمور المصرية.

الجدير بالذكر أن مصر شاركت العام الماضي بجناح كانت مساحته ٦٥٠ متر مربع، بالإضافة الى دور علوى ١٤٠ متر مربع، وشارك فيه ٦٢ جناح تضم ٢٧ شركات و٣٢ فندق وشركة إير كايرو Air Cairo وشركة نسمة للطيران وجناح لمحافظة جنوب سيناء.