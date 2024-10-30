شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم يسجل 3755 جنيها للجرام من عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء بالتعاملات الصباحية مستهل تعاملات اليوم مع ارتفاع أسعار الذهب في مصر لمستويات 3755 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4291 جنيها.

عيار 21 يسجل 3755 جنيها.

عيار 18 يسجل 3219 جنيها.

الجنيه الذهب 30040 جنيها.

سعر الذهب في البورصة العالمية

شهدت أسعار الذهب العالمي تداولات ضعيفة مع بداية اليوم بسبب تماسك الدولار الأمريكي وتراجع المخاوف بشأن المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط، بينما لم يستسلم الذهب إلى الهبوط من أجل التصحيح حتى الآن بسبب انتظار الأسواق لبيانات أمريكية هامة تصدر هذا الأسبوع.

يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب خلال الثلاث أسابيع الماضية ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2758 دولار للأونصة، مسجلا ارتفاع منذ بداية شهر أكتوبر بنسبة 4% وهو يمثل ارتفاع للشهر الرابع على التوالي.

السبب الرئيسي وراء توقف الذهب عن الارتفاع مع بداية الأسبوع هو تراجع المخاوف بشأن اندلاع صراع أكبر في الشرق الأوسط بعد الضربة العسكرية للكيان الصهيوني ضد إيران والتي لم تشمل المنشآت النفطية والنووية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما قلل القادة الإيرانيون أيضًا من تأثير هذه الضربة العسكرية.

كانت المخاوف بشأن هجوم الكيان الصهيوني على إيران بسبب ضربة إيران في أوائل أكتوبر نقطة رئيسية من عدم اليقين بالنسبة للأسواق، وخاصة في ظل المخاوف من أن أي ضرر يلحق بالبنية التحتية النفطية أو النووية الإيرانية من شأنه أن يمثل تصعيدًا خطيرًا في الصراع.