شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول فندق للفنون في مصر.. حياة سنتريك كايرو ويست يفتح أبوابه ويرحب بالضيوف لتجربة إقامة نابضة بالحياة ومليئة بالفنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سلسلة فنادق "حياة" وشركة الداو للتنمية برئاسة المهندس باسل سامى سعد رئيس مجلس الإدارة -عن افتتاح أول فندق للفنون في القاهرة "حياة سنتريك كايرو ويست"، بحضور كل من السيد بيتر نورمان - نائب الرئيس الأول للتطوير والاستحواذ، والسيدة فيليسيتي بلاك روبرتس - نائب الرئيس للتطوير والاستحواذ لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، والسيد ديجان بوباديتش - نائب الرئيس الإقليمي لعمليات الافتتاح والانتقالات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.وهو ايضاً أول فندق يحمل علامة – حياة سنتريك – في مصر وثانى فندق بعد إفتتاح فندق حياه ريجنسى كايرو ويست عام ٢٠٢٢ . يقع الفندق بمنطقة كايرو ويست فى موقع مميز بقلب القاهرة حيث يمثل وجهه ملهمة لعشاق الفنون والثقافة والسياحة فى الجيزة ويتميز بموقعه الاستراتيجي على بعد دقائق من المتحف المصري الكبير، وأهرامات الجيزة، ومطار سفنكس الدولي. ومن الجدير بالذكر ان يواكب هذا التاريخ اسبوع من يوم الافتتاح التجريبى للمتحف المصرى الكبير.

تتميز غرف الفندق ال٣٠١ بعرض مجموعة منسقة من الأعمال الفنية الرقمية وقطع فنية من الحرف التقليدية المصرية. تعبر المجموعة عن الثقافة الغنية المصرية ،من الحضارة القديمة الي العصر الحديث. وهو أول فندق يضم عدد كبير من الاجنحة الفندقية، كما يوجد في كل الغرف تمثال معاصر للشخصية المصرية القديمة "البابون" و هو يعلن شروق الشمس رع و بداية اليوم الجديد كما وجد على جدار المعابد الفرعونية. تم التعاون مع ١٠٠ فنان مصري ناشئ للرسم على التمثال لعرض اعمال فريدة من نوعها.

ويضم الفندق ايضاً حمام سباحة كبير بمساحة ١٠٫٢٢٥ قدمًا مربعًا، به معدات لياقة بدنية مائية، صالة لياقة بدنية مجهزة بالكامل، بالإضافة إلى أول طاولة بلياردو بداخل حمام السباحة، وأول استوديو بودكاست وغيتار في فندق بمصر.

وتعليقاً على الافتتاح صرح طارق المصرى، الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة إداره الفنادق الداو للتنمية: " نحن فخورون بافتتاح الفندق رسميًا، وهو خطوة هامة نحو تعزيز قطاع السياحة في مصر. لقد عملنا بجد على إنشاء فندق استثنائى يحتوى على اعمال فنية مختلفة، مع التركيز على الجودة العالية والخدمة المميزة.

وأضاف عمرو غازي، مدير فندق حياة سنتريك كايرو ويست: " هذه ليست مجرد إقامة، بل تجربة فريدة مليئة بالفن والإبداع في كل زاوية من زوايا الفندق. لقد كانت رحلتنا في تحويل هذا الحلم مليئة بالتفاني والعمل، ونتطلع إلى أن نكون جزءًا من لحظات لا تنسى لضيوفنا"

وكان للفنانين دورًا بارزًا في إضافة بصمة فريدة في كل ركن من اركان الفندق من خلال تداخلاتهم الإبداعية في المساحة. كل فنان مصري شارك في هذا المشروع قدم رؤيته الخاصة المستوحاه من التراث المصري العريق والثقافة المعاصرة. هذه الأعمال الفنية ساهمت في تحويل الفندق إلى وجهة فنية بحد ذاتها تقدم للزائر تجربة فريدة من نوعها للإقامة في متحف فني معاصر ومنهم إبراهيم خطاب، محمد بنوي، باسم يسري، ياسمين المليجي، سيد واكد، مروان صبرة، إيهاب الطوخي، عمر طوسون، مريم الكسباني، أحمد عسقلانى، وعلياء الجريدى بالاضافة الي اكثر من ١٠٠ فنان مساهمين في الأعمال الفنية المخصصة لغرف الفندق.

ويقدم فندق"حياة سنتريك كايرو ويست" تجربة طهي فريدة من نوعها، حيث تشمل المطعم الرئيسي Muse والذي يُعتبر وجهة مميزة لعشاق الطعام والفن، و يقدّم انواع مختلفة من فنون الطهي المناسبة لجميع الأذواق، بينما يتيح Grab n' Go خيارات سريعة من المأكولات والقهوة. عند حمام السباحة، يقدم Rizz Bar وجبات خفيفة سريعة ومشروبات منعشة. وفي الوقت نفسه، يعدّ 24 لاونج بار الوجهة المثالية للتجمعات الصغيرة لتناول المشروبات طوال اليوم في أجواء فنية بالإضافة إلى طاولة بلياردو لمزيد من الترفيه. كما يضم الفندق صالة السيجار والويسكي للإسترخاء في أجواء راقية.

ويلعب الفن دورًا حيويًا ومؤثرًا في تعزيز تجربة الضيافة داخل فنادق شركة الداو للتنمية، حيث تسعى الشركة إلى دمج الفن في تصاميم ومساحات فنادقها لإثراء تجربة النزلاء، يعكس هذا التوجه التزام الشركة بتقديم تجربة فريدة من نوعها. تسعى شركة الداو للتنمية من خلال فنادقها في القاهرة إلى المساهمة في تعزيز قطاع السياحة الفندقية في مصر، وجذب الزوار المحليين والدوليين من خلال تقديم مستوى عالمي من الخدمة والضيافة.