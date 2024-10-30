شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مزايا لاستخدام نظام التداول عبر الإنترنت.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تتيح البورصة المصرية، للمستثمرين إمكانية شراء وبيع الأوراق المالية من خلال شبكة المعلومات الدولية، وذلك بواسطة الموقع الإلكتروني التابع لشركة السمسرة التي يتعامل معها المستثمر، والذي أعد خصيصًا لهذا الغرض، وتمتلك شركات السمسرة التي يرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، بمزاولة آلية التداول من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وإتاحته لعملائها، على أن يحرر عقد معتمد بين العميل وشركة السمسرة خاص بالتداول الإلكتروني، ويتميز نظام التداول عبر الإنترنت بالتالي:

1- إتاحة الفرصة للمستثمر لمراقبة استثماراته في أي وقت.

2- إمداد العميل ببيانات السوق لحظيًا.

3- تسهيل عملية التداول بين الأسواق المختلفة وتقليل الاعتماد على الوسطاء.

4- الاستفادة من رسوم السمسرة المخفضة المفروضة على هذا النوع من التداول.

وبلغ أعداد المستثمرين الجدد بالبورصة المصرية 31 ألف مستثمر جديد خلال الربع الثاني من عام 2024 مقابل 80 ألف مستثمر خلال نفس الفترة من العام السابق، ووزع المستثمرين الجدد ما بين 30.64 ألف مستثمر من الأفراد، و0.475 ألف مستثمر من المؤسسات خلال الربع الثاني من العام الحالي.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.