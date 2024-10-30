شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية" يتفقد سير العمل بمشروعات مدينة 15مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن بجولة ميدانية بمشروعات مدينة ١٥ مايو، لمتابعة آخر المستجدات، يرافقه المهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، والمهندس أحمد على، مساعدو نائب رئيس الهيئة، والمهندس أحمد شوقى، معاون المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس على سعد، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز، وذلك في إطار تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات بالمدن الجديدة.

واستهدفت الجولة متابعة سير الأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها في مدينة 15مايو، وذلك لضمان تقدمها وفقاً للجداول الزمنية المحددة، حيث شملت الجولة أعمال رفع الكفاءة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحى الرئيسية بالمدينة، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأعمال.

واطَّلع "غنيم" خلال الجولة على التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات، وتفقد مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة الجديدة الجاري تنفيذها لتحسين مستوى المعيشة في المدينة، موجهاً بتكثيف جميع الأعمال على مستوى مختلف المشروعات حتى يتم الانتهاء من الأعمال وتسليم المشروعات فى أقرب وقت.



كما شملت الجولة تفقد بعض الأحياء السكنية بالمرحلة الأولى بالمدينة للوقوف على حالة الأعمال ومستوى الخدمات التي يقدمها جهاز المدينة للمواطنين.

وتفقد مسئولو وزارة الاسكان عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة النرجس بعدد ٤٦٥عمارة بإجمالي ١١١٦٠ وحدة سكنية، للوقوف على حالة الأعمال وكذا التشطيبات الداخلية.

وأكد "غنيم" أن الهيئة تعمل بشكل دؤوب على تذليل مختلف التحديات التي قد تواجه المشروعات لتسليمها وفق الخطة الزمنية، مشدداً على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان سير الأعمال بشكل متكامل ومتابعة معايير السلامة والأمان داخل مواقع الإنشاءات.

كما تم استعراض المخططات المستقبلية لعدد من المشروعات التنموية التي ستسهم في توفير فرص سكنية وخدمية وتجارية للمواطنين، وذلك ضمن خطة الهيئة لتطوير المدن العمرانية الجديدة بما يتناسب مع احتياجات النمو السكاني وتوفير حياة كريمة للسكان.

ومن جانبه أشار المهندس علي سعد، إلى أن هذه الزيارة تعكس حرص قيادات الهيئة على متابعة أدق تفاصيل المشروعات القومية والوقوف على التحديات التي قد تواجه فرق العمل وتذليل العقبات، لضمان الانتهاء من المشروعات وفق أعلى معايير الجودة.