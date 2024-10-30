شكرا لقرائتكم خبر عن شريف الصياد: نستهدف زيادة الصادرات الهندسية لـ6 مليارات دولار عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يستهدف المجلس التصديرى للصناعات الهندسية تحقيق قفزة في الصادرات الهندسية لتصل إلي 6 مليارات دولار خلال العام المقبل.

وكشف المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن هناك 12 سبباً لتراجع الصادرات المصرية إلي أفريقيا ويمكن التعامل معها وحلها، مشيراً إلي أن اتفاقية التجارة الحرة القارية المقرر تفعيلها قريباً ستساهم في حل بعض المشكلات التي تواجه الصادرات إلي أفريقيا.

وجاء ذلك خلال مؤتمر إطلاق إمكانات التصدير.. استراتيجيات النمو في الأسواق الأفريقية الذي ينظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد Afreximbank بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

وأشار إلي أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية سيتعاون مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في عدة مجالات منها الدعم الفني والمعارض الخارجية والبعثات الترويجية والتعاون في دعم الحصول على شهادات المطابقة والاستفادة من المنصات الرقمية التابعة للبنك من أجل الحصول على معلومات حول الشركات الأفريقية وكذلك التأمين على الشركات المصدرة.

وكشف "الصياد" أن هناك 12 شركة عالمية فتحت استثمارات لها في مصر خلال عام 2023 منها 3 شركات صينية وآخري تركية وآخري أوروبية وغيرها من الشركات، لافتاً إلى أن هذه الشركات ترى أن السوق المصري به إمكانيات هائلة منها اتفاقيات تجارية وبنية تحتية وعمالة ملائمة وهذا يساهم فى جعل مستقبل الصادرات الهندسية أفضل.

وكشف رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن نجاح الصادرات الهندسية في كسر حاجز 4 مليارات دولار في 2023 لأول مرة في التاريخ مع، متوقعاً وصول الصادرات 5.25 مليار دولار بنهاية العام الجارى.

وشدد الصياد على وضع مستهدف للصادرات الهندسية لكسر حاجز 6 مليارات دولار في عام 2025 وهو مستهدف مهم نسعي إلي تحقيقه بعد دخول شركات واستثمارات جديدة.



