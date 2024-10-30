أستاذ اقتصاد: تكتل بريكس ممر هام للنفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا

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قالت الدكتورة وفاء على أستاذ الاقتصاد والطاقة، أن وجود مصر داخل تكتل بريكس ممر هام لنفاذ البريكس إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا و"الحزام والطريق" و"القاهرة كيب تاون"، موضحة أن مصر وضعت أجندة فاعلة فى انضمامها للبريكس وهى تحلق لسماء التنويع الاقتصادي بزيادة حجم الاستثمارات المباشرة وزيادة حجم المعروض من المنتجات المصرية.



وأضافت الدكتورة وفاء على، لدينا حلم بوصول الصادرات المصرية إلى مايتجاوز الـ 100 مليار دولار لافتة أن مصر دولة مصدرة وتسعى إلى فتح أسواق جديدة من خلال البريكس بالإضافة إلى المكاسب التكنولوجية وتحقيق العدالة الاقتصادية .



وأضافت أستاذ الاقتصاد والطاقة ،أن الهدف الأسمى لمجموعة بريكس بالاكتفاء الذاتى وخلق تنافسية جديدة لوجود مصالح مشتركة ومنافع بين هذه الدول وأداة رئيسية في حلم الحلول لتحسين المؤشرات الاقتصادية.

وتعقد القمة الـ16 لمجموعة "البريكس"، التى تعتبر الحدث الرئيسي لرئاسة روسيا في المجموعة، في (قازان) خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر.

وتأسست مجموعة "البريكس" في عام 2006 من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت إليها جنوب أفريقيا في عام 2011.. وفي الأول من يناير 2024، أصبحت مصر وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا أعضاء كاملي العضوية.

وخلال القمة، تبنى قادة "البريكس" إعلان (قازان) الذي يلخص نتائج الاجتماع، بما في ذلك موقفهم من تطور المجموعة والقضايا العالمية والأزمات الإقليمية، بما في ذلك تلك المتعلقة بأوكرانيا والشرق الأوسط.