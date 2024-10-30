شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" ترسل إنذارا لـ"الكهرباء" بإغلاق «مستشفى بألماظة» بسبب كثرة المخالفات والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت إدارة العلاج الحر بمنطقة النزهة الطبية التابعة لوزارة الصحة إنذارا لمستشفي الكهرباء بالماظة برئاسة الدكتور محمد اسماعيل ببعض الملاحظات والمخالفات التي رصدتها اللجنة المكلفة للمرور على المستسفي من الوزارة لبحث عدد من الشكاوى.

وكشف تقرير لجنة وزارة الصحة عدد من المخالفات الملاحظات وارسلت بعض الملاحظات في تقرير شامل لإدارة مستشفى الكهرباء لتلافي ومعالجة هذه المخالفات خلال 14 يوما لتجنب الغلق الجزئي للمستشفي من قبل وزارة الصحة والسكان.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إدارة العلاج الحر التابعة لوزارة الصحة رصدت مخالفات كثيرة بمستشفي الكهرباء سواء في الاجراءات الإدارية من حيث استيفاء التراخيص والاوراق اللازمة او فيما يتعلق إجراءات الوقاية والعدوي والسلامة بجميع اقسام المستشفى.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن المستشفي مخالفة لبعض مواد القانون رقم 51 لسنة 1981 و المعدل في بعض

مواده بالقانون رقم 153 لسنة 2004، لافتا إلى أن تقرير لجنة وزارة الصحة طلب من مستشفي الكهرباء توفيق الأوضاع على الرخصة بتغيير المدير الفني، كما ان تسجيل النقابة لا يحتوي على ذكر مفصل لعدد غرف العمليات، أسرة الرعاية، الحضانات، ماكينات الغسيل الكلوي ولا الخدمات المكملة، كما أن معمل الاثولوجي وبنك الدم ووحدة الغسيل الكلوى وعيادة الاسنان غير مرخصين علاوة على انتهاء رخصة وحدة الاشعة وحدة القسطرة، كما لا يوجد تقرير حماية مدنية حديث بالموافقة على النشاط.

وأشار المصدر إلى أنه وفقا لتقرير إدارة العلاج الحر بمنطة النزهة فإن التقرير رصد الكثير من المخالفات منها:

في قسم المغسلة:

ـ خط السير غير مطابق لساسات مكافحة العدوى.

ـ الأرضيات و الحوائط متهالكة.

ـ الحوائط غير نظيفة.

ـ يوجد تخزين لأجهزه مكهنه داخل المغسلة في ـ منطقة غير النظيف.

وبالنسبة لغرفة النفايات الخطرة:

غرفة النفايات الخطره سققها به بعض التهالك .

المطبخ:

. اثناء المرور بعض العاملين لا يرتدون الواقيات الشخصية بطريقة صحيحة.

الغسيل الكلوي:

ـ صدأ على بعض التجهيزات المعدنية.

ـ تخزين داخل كراتين.

ـ ملفات المرضى مخزنة على أرفف مكشوفة بقاعة الغسيل الكلوي.

ـ مراوح حائط متحركة فوق الأسرة.

ـ احواض غسل الأيدي غير مستوفاة الاشتراطات (حنفيات بكرة, رخامة غير نظيفة, تخزين لحاويات المطهرات على رخامة الحوض, لا يوجد وسيلة لتجفيف الأيدي).

ـ كراسي جلد متهالك و به تمزق يصعب تطهيرها).

ـ ابواب خشبية متهالكة يصعب تطهيرها).

ـ لوح خشبي يغطي جزء من الحائط أسفل أحد الأحواض.

ـ عبوات محاليل على حامل المحانيل بجانب بعض الأسرة الغير مشغولة.

ـ بعض الأسطح مغطاه بالأتربة.

ـ ارضيات و حوائط متهالكة.

ـ تخزين المفروشات النظفة دولاب خشبي داخل غرفة نفايات الوحدة.

ـ مكان تخزين الجراكن غير مستوفي لاشتراطات التخزين الجيد.

ـ وجود بعض التجهيزات الخشبية المتهالكة يصعب تطهيرها.

جناح العمليات :

اكد التقرير ان بنية جناح العمليات متهالكة جدا من أرضيات و حوائط و أبواب و أحواض

كما ان تقسيم المناطق بجناح العمليات غير واضح.

ولا يوجد باب يفصل بين المنطقة الغير محظورة و الشبه محظورة.

وجود دواليب تخزين داخل بعض غرف العمليات.

كما ان غرفة عمليات (9) غير مستوفاه لاشتراطات الترخيص ولا اشتراطات مكافحة العدوى كما وجد

بداخلها تخزين لأجهزة.

صدأ على عض التجهيزات المعدنية.

الشاش المعقم بكراتين بجانب مصدر للمياه.

معمل الباثولوجي:

به 5 دواليب خشبية متهالكة.

لا يوجد clean area

مخزن عينات الباثولوجي غير مستوفي غير نظيف, غير منظم، يتم التخزين داخل كراتين).

تلاحظ عدم التزام بعض أعضاء الطاقم الطبي بارتداء الواقيات الشخصية كاملة داخل غرف العمليات.

تخزين داخل كراتين الشحن بمخزن العمليات.

ثلاجة مخزن العمليات غير نظيفة و يوجد صدأ على بعض اجزائها.

المخزن الفرعي لأدوية الطوارئ غير مستوفي:

- أرفف معدنية عليها صدأ.

- تجهيزات خشبية متهالكة يصعب تطهيرها.

- التخزين داخل حاويات بلاستيكية غير مغطاه.

- التخزين داخل سلال بلاستيكيه بها فتحات و غير مغطاه.

- تخزين داخل كراتين الشحن.

العيادات:

ـ جميع الارضيات و الحوائط متهالكه غير قابله للتطهير.

ـ عياده جلديه بها ستائر غير قابه للتطهير.

عياده الانف و الاذن بها اوراق و ملفات علي البنشات بجوار الاجهزه والادوات و البنشات غير قابله للتطهير ملحق بها غرفه بها مقياس سمع

ـ عياده المسالك البوليه عباره عن غرفتين اثاثهم متهالك و سرير كشف حوله ستائر غير قابله للتطهير.

المعمل:

غرفه سحب العينات:

ـ اكواب تجميع البول مخزنه داخل كرتونه

ـ مكتب خشبي يصعب تطهيره

ـ قطن غير مبكت او معقم

ـ زينه علي الحوائط

ـ غرفه معمل

ـ غرفه منفصله معمل فيروسات بها ستاره غير قابله للتطهير - كراتين وملفات مخزنه داخل المعمل - مكاتب خشبية ودواليب متهالكه وكراسي جلد ممزقه - كوبايات شاي و كاتل و زجاجات مياه علي وحده ادراج خشبيه.

بنك الدم :

ـ جميع الوحدات اسفل البنشات خشبيه غير قابله للتطهير ومكتب خشبي وكراسي جلد متهالكه ثلاجه لا تعمل عليها اكياس بلاستيكيه وسجاجيد صلاة، بالإضافة إلى حوض غسيل الايدي له خلاط غير مطابق للمواصفات وملاصق له صندوق الامان و انابيب اختبار هما يعرضهم لرذاذ الحوض .

العيادات الخارجيه:

جميع العيادات حوائطها وأرضياتها متهالكه وبها.

مكاتب خشبيه وكراسي متهالكه، ووحدة ابحاث العيون وجناح مخصص للحقن غير منظم وسياسات مكافحة العدوى غير مطبقة بالمكان.

غرفه بها 4 اسره بينهم ستائر متهالكه.