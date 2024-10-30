شكرا لقرائتكم خبر عن 71.33 دولار للبرميل..تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط اليوم استقرارًا في التعاملات الآسيوية نتيجة الانخفاض المفاجئ في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة بعد الخسائر الكبيرة التي شهدتها في الجلسة السابقة.

وبلغ ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتًا أو 0.3 % لتصل عند التسوية إلى 71.33 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتًا أو 0.3% إلى 67.43 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وكان الخامان قد سجلا ارتفاعًا بما يزيد على دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وأظهرت البيانات الصادرة من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن مخزونات الخام تراجعت 573 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 25 أكتوبر بينما تراجعت مخزونات البنزين 282 ألف برميل.

وأسهم التقرير في تحويل مسار الأسعار بعد انخفاضها بما يزيد على 6% في الجلستين السابقتين.



