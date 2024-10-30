شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم.. تبدأ من 300 جنيه بالأسواق للمستهلكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شعبة القصابين أن أسعار اللحوم البلدي في مصر اليوم تواصل ثباتها حيث يسجل سعر الكيلو مستويات تتراوح بين 300 وحتى 330 جنيها في المنافذ الحكومية المختلفة، ويختلف السعر من منطقة إلى أخرى.

وقالت شعبة القصابين في تقرير متابعة الأسعار، إن سعر كيلو اللحوم يتراوح بين 350 و420 جنيها للكيلو فى محلات الجزارة حسب المناطق داخل كل محافظة، ويزيد السعر قليلا في الهايبر ماركت الكبيرة ويصل 480 جنيها إلى 500 جنيها.

وأشارت شعبة القصابين إلى أن أسعار اللحوم بمناطق متفرقة فى القاهرة الكبرى تتراوح بين 300 إلي 330 جنيها في منافذ أمان وفق القطعيات في المنافذ الحكومية.

وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.