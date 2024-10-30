شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: نهضة قطاع الغزل والنسيج تتطلب مستوى صيانة عالمى بالمصانع والان مع تفاصيل الخبر

أكد أشرف بدوى، خبير صناعة الغزل إنه بعد عودة الروح لصناعه الغزل بمصر ،وإنشاء أكبر مشاريع قومية عملاقة لإنتاج الغزول الرفيعة ،واستحداث أفضل تكنولوجيا عالمية منافسة لإنتاج الخيوط الرفيعة بمجمعات المحلة الكبري بتكاليف تصل لنحو 1.5 مليار دولار ،فإنه من المهم التركيز

على دور الصيانه من الأجيال الحديثة من الجيل الثالث والرابع ،والغرض منها هو استدامة مستوي الجودة والإنتاج ، لافتا أن تلك النظم الجديدة للصيانة هي التي تعطي ميزة ثبات مستوي الجودة والإنتاج.

أشار أشرف بدوي لعدد من الحالات المهمة للتعامل معها حيث وجد أن مستوي الخيط المنتج تغير اي زادت العيوب دون إعطاء اي موشر للسبب ،وبعد الفحص واستخدام النظم الحديثة لمعرفة السبب وسرعة اصلاحه ،ومن تحاليل جميع المراحل السابقة اكتشف انه كان الخطأ من الصيانة حيث أن درفيل الكاوتش لماكينات الغزل الكومباكت ،والتي يتم تجليخه كل شهر عن طريق حجر السن ، وجد ان حجر السن المفترض يتم عمل تنعيم لسطحه الملي بالكاوتش وغير متساوي السطح وكان لابد ان يتم له تنعيم عن طريق الماظه او مايسمي dressing كل عدد اتنين ماكينة غزل او عدد 1200 مردن وبعد سن الحجر قلت عيوب الغزل ،وتحسنت الي المستوي المطلوب عالميا .

أضاف أن الحاله الثانيه تتعلق بأحد العيوب الاخري كانت بماكينات التدوير لخيط رفيع 60 ممشط كومباكت حيث وجد زياده القطوع نتيجه إعادة محاولات جهاز اللحام للضم الخيط مرتفعه بنسبة 2.8% ،في حين الماكينات المجاورة ونفس الخيط محاولات جهاز اللحام اقل 1.2% ، فتم الكشف عن تسرب الهواء بتلك الماكينة عن طريق جهاز ultra-sonic detector حيث ان احد الماكينات الذي يعطي إنذار بالتسرب ووجد بالفعل ان هناك تسرب هواء بمدخل الماكينه

فتم اصلاح التسرب ،وتم التحسن في جوده الخيط المنتج بالماكينه.

أشار أن مصانع شرق اسيا تعتمد بالكامل علي حساب زمن اصلاح الأعطال وقد وجد بان هناك ضعف بالإنتاج بالورادي الليلية عن الورادي النهارية حيث وجد ان زمن اصلاح العيوب يزيد بنسبة تتراوح من 40% الي 60% بالورادي الليلية عن النهارية وزمن تغيير او استبدال الجزء التالف من المخازن يستغرق وقتا يتراوح من 30 دقيقه الي 120 دقيقه لاستبدال الجزء التالف من المخازن غير الوقت المفقود لاستدعاء فريق الصيانة ويستغرق من 15 دقيقه الي 90 دقيقهً حسب قرب فريق الصيانة مما يتطلب التعامل معها .