شكرا لقرائتكم خبر عن يوفر مليار دولار واردات خلال أيام.. بدء جنى الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ خلال أيام عملية جنى الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات، ولا سيما مع قرب وصول ماكينة الجنى الجديدة من الصين إلي مصر، علاوة على قطع غيار لماكينتين تعملان في شرق العوينات.

من المنتظر أن يشهد عملية الجنى المهندس محمد شيمى ،وزير قطاع الأعمال العام وقيادات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج .

وبحسب مصدر حكومى لـ"الخليج 365" فإن جنى الأقطان سيبدأ فى شهر منتصف نوفمبر المقبل،،بحيث تعمل ماكينات الجنى فى انجاز المساحة فى غضون 45 يوما، أو شهرين حسب قدرة الماكينات ونقل الاقطان ليتم حلجها وهو ما يساهم فى توفير نحو مليار دولار سنويا واردات أقطان قصيرة ومنتجاتها شريطة التوسع في زراعاته مستقبلا .



وأوضح أن إنتاجية الفدان خلال الموسم الجارى، ستتراوح من 8 ل 10 قنطار بإجمالى يصل متوسطة لنحو 18 ألف قنطار لكل المساحة البالغة نحو 2000 فدان بقيمة 180 مليون جنيه حسب تقديرات سعر القطن حاليا بواقع 10 آلاف للقنطار، وهى تمثل قيمة كبيرة لتوفير الأقطان لمصانع الغزل والنسيج المصرية، والتى تشهد عملية تطوير واسعة خاصة مصنعى غزل 1 وغزل 4 بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة.

‏وتستهدف الحكومة زراعية نحو 150 ألف فدان من الأقطان القصيرة التيلة خلال 3 سنوات بحيث يبدأ الموسم القادم بزراعة 50 ألف فدان ثم الموسم الذى يليه 100 ألف فدان، ‏ثم زراعة 150 ألف فدان فى الموسم الثالث ،سواء فى منطقة شرق العوينات او توشكى وفى بعض المناطق الأخرى المعزولة، ‏بما يضمن عدم اختلاط الأقطان القصيرة بالأقطان الطويلة والمتوسطة فى وجه بحرى وقبلى.