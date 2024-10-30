شكرا لقرائتكم خبر عن «نفوذ» توقع مذكرة تفاهم لشراء العلامة التجارية «مطاعم مقصود» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة نفوذ للمنتجات الغذائية، أمس، مذكرة تفاهم غير ملزمة على الشركة لشراء العلامة التجارية (مطاعم مقصود) ولتنازل (تقبيل) مؤسسة مطاعم مقصود عن فرعين في مدينة الرياض بما تحتويه من أصول للعلامة التجارية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن مذكرة التفاهم غير ملزمة على الشركة تم توقيعها مع مؤسسة مطاعم مقصود، وذلك لغرض شراء الشركة العلامة التجارية "مطاعم مقصود" وكذلك منقولات وأصول فرعين من فروع المؤسسة في مدينة الرياض.
ويبدأ العمل بمذكرة التفاهم من تاريخ توقيعها من طرفيها وتكون نافذة لمدة (90) يوماً، ويجوز تمديد مدة مذكرة التفاهم لمدة أو مدد مماثلة.
ونوهت بتحديد الأثر لاحقًا إن وجد، وبإعلان أي تطورات جوهرية بخصوص عملية الشراء في حينه وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن مذكرة التفاهم غير ملزمة على الشركة تم توقيعها مع مؤسسة مطاعم مقصود، وذلك لغرض شراء الشركة العلامة التجارية "مطاعم مقصود" وكذلك منقولات وأصول فرعين من فروع المؤسسة في مدينة الرياض.
ويبدأ العمل بمذكرة التفاهم من تاريخ توقيعها من طرفيها وتكون نافذة لمدة (90) يوماً، ويجوز تمديد مدة مذكرة التفاهم لمدة أو مدد مماثلة.
ونوهت بتحديد الأثر لاحقًا إن وجد، وبإعلان أي تطورات جوهرية بخصوص عملية الشراء في حينه وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.