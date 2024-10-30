شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «رتال» إلى 40 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة رتال للتطوير العمراني في الربع الثالث من 2024 بنسبة 19.7% إلى 40.028 مليون ريال، مقابل 33.436 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تعود أسباب ارتفاع صافي الربح إلى: ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 20% ليبلغ 109.97 مليون ريال، وانخفاض مصاريف البيع والتسويق لتبلغ 8.35 مليون ريال، وارتفاع الحصة في عوائد الاستثمارات التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية لتبلغ 5.72 مليون ريال.
وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، وارتفاع مصاريف التمويل.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، إلى: انخفاض إجمالي الدخل ليبلغ 109.76 مليون ريال، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية لتبلغ 28.79 مليون ريال، وارتفاع مصاريف البيع والتسويق لتبلغ 8.35 مليون ريال.
وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع الإيرادات مدعومة بارتفاع الإيرادات من عقود التطوير.
وتعود أسباب ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية (9 أشهر)، إلى: ارتفاع الإيرادات بنسبة 60.5% لتبلغ 1,474.7 مليون ريال، وارتفاع إيرادات تطوير الصناديق العقارية والمشاريع المشتركة، وارتفاع إجمالي الربح بنسبة 49% ليبلغ 365.78 مليون ريال.
وجاء ذلك على الرغم من: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية لتبلغ 76.82 مليون ريال، وارتفاع مصاريف البيع والتسويق لتبلغ 26.59 مليون ريال، وارتفاع مصاريف التمويل لتبلغ 92.24 مليون ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تعود أسباب ارتفاع صافي الربح إلى: ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 20% ليبلغ 109.97 مليون ريال، وانخفاض مصاريف البيع والتسويق لتبلغ 8.35 مليون ريال، وارتفاع الحصة في عوائد الاستثمارات التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية لتبلغ 5.72 مليون ريال.
وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، وارتفاع مصاريف التمويل.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، إلى: انخفاض إجمالي الدخل ليبلغ 109.76 مليون ريال، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية لتبلغ 28.79 مليون ريال، وارتفاع مصاريف البيع والتسويق لتبلغ 8.35 مليون ريال.
وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع الإيرادات مدعومة بارتفاع الإيرادات من عقود التطوير.
وتعود أسباب ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية (9 أشهر)، إلى: ارتفاع الإيرادات بنسبة 60.5% لتبلغ 1,474.7 مليون ريال، وارتفاع إيرادات تطوير الصناديق العقارية والمشاريع المشتركة، وارتفاع إجمالي الربح بنسبة 49% ليبلغ 365.78 مليون ريال.
وجاء ذلك على الرغم من: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية لتبلغ 76.82 مليون ريال، وارتفاع مصاريف البيع والتسويق لتبلغ 26.59 مليون ريال، وارتفاع مصاريف التمويل لتبلغ 92.24 مليون ريال.