شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عضو في لجنة المراجعة بـ«الجوف للتنمية الزراعية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية بالتمرير تعيين محمد محمود أبو دياب عضواً في لجنة المراجعة (عضو مستقل من خارج المجلس).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن التعيين اعتباراً من تاريخ 01-11-2024م وحتى نهاية الدورة الحالية للجنة والتي تنتهي بتاريخ 21-03-2027م
وأضافت أن أبو دياب حاصل على ماجستير إدارة أعمال من كلية لندن لإدارة الأعمال LBS، وبكالوريوس المحاسبة من الجامعة الأردنية بالأردن وحاصل على عدة شهادات مهنية مثل شهادات CIA-CISA-CRMA-CCSA، كما شغل عضوية مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في عدة شركات، ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية بالشركة العربية للخدمات الزراعية أراسكو.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن التعيين اعتباراً من تاريخ 01-11-2024م وحتى نهاية الدورة الحالية للجنة والتي تنتهي بتاريخ 21-03-2027م
وأضافت أن أبو دياب حاصل على ماجستير إدارة أعمال من كلية لندن لإدارة الأعمال LBS، وبكالوريوس المحاسبة من الجامعة الأردنية بالأردن وحاصل على عدة شهادات مهنية مثل شهادات CIA-CISA-CRMA-CCSA، كما شغل عضوية مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في عدة شركات، ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية بالشركة العربية للخدمات الزراعية أراسكو.