شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل تطبيق التوقيت الشتوى ومواعيد عمل البنوك فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ يوم الخميس المقبل، تطبيق التوقيت الشتوى وانتهاء العمل بـ التوقيت الصيفى، حيث يبدأ العمل بتطبيق التوقيت الشتوى الخميس الأخير فى الشهر الجارى، وهو الخميس المقبل 31 أكتوبر.

ويكون تطبيق التوقيت الشتوى بتأخير الساعة 60 دقيقة، وسيتم العمل بالتوقيت الشتوى يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، بتأخير الساعة 60 دقيقة.

وقالت مصادر مصرفية، لليوم السابع، أن مواعيد العمل بالبنوك العاملة فى مصر ستكون بداية من يوم الأحد المقبل من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 3 عصراً وهى مواعيد العمل الرسمية المعتمدة ولا تتغير مع تغيير الساعة والتوقيت الشتوى.

وقال البنك التجارى الدولى CIB، فى رسالة نصية لعملائه "سينتهى العمل بالتوقيت الصيفى يوم الخميس، الموافق 31 أكتوبر 2024، ولذلك سيقوم البنك بتحديث أنظمته لتتناسب مع تغيير التوقيت مما سوف يترتب عليه عدم إتاحة الخدمات البنكية بشكل مؤقت بدءًا من يوم الخميس، الموافق 31 أكتوبر 2024، الساعة 11 مساءًا (بالتوقيت الصيفى) وحتى يوم الجمعة، الموافق 1 نوفمبر 2024، الساعة 3 صباحًا (بالتوقيت الشتوى)، يرجى التأكد من أن أجهزتكم تعمل وفقًا للتوقيت الصحيح الجديد (التوقيت المحلى GMT +2:00) قبل أداء أي من المعاملات البنكية المتعلقة بالرقم السرى المتغير الـOTP".