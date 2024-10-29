شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار يلتقى وفد سوميتومو إليكتريك - إيجيبت لاستعراض مشروعاتها بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتيبات افتتاح مصنعها الجديد بالعاشر من رمضان خلال الربع الأول من العام المقبل

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ميرشا سيربو العضو المنتدب لشركة سوميتومو إليكتريك - إيجيبت ومحمد همام نائب العضو المنتدب، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة فى مصر لإنتاج الضفائر الكهربائية ببورسعيد والسادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، كما تناول اللقاء ترتيبات افتتاح مصنعها الجديد بالعاشر من رمضان خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم الممكنة للشركة للاستمرار والتوسع فى السوق المصرى والتصدير لمختلف الأسواق العالمية لا سيما وأن الشركة تعتبر موردًا رئيسيًا للضفائر الكهربائية لعدد من كبرى شركات تصنيع السيارات العالمية.

وأشار «الخطيب» إلى أن السوق المصري يمثل محور إنتاجى وتصديرى رئيسى حيث يمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية، والتى تشمل انخفاض تكلفة ممارسة الأعمال وتوافر العمالة المؤهلة والكوادر الهندسية المتميزة وتنافسية الأجور إلى جانب ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية التى تزيد من معدلات نفاذ وتنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

وأوضح الوزير أن اللقاء استعرض أخر تطورات إنشاء مصنع الشركة بالعاشر من رمضان، والذى يجرى حاليا الانتهاء من مراحل الإنشاء الأخيرة تمهيدا لبدء الإنتاج الفعلى الشهر المقبل والافتتاح الرسمى خلال الربع الأول من العام المقبل، مشيرا إلى أن التكلفة الاستثمارية للمصنع تبلغ 22 مليون يورو ويقام على مساحة 150 ألف متر مربع، ويوفر نحو 3 آلاف فرصة عمل مباشرة حيث يعد هذا المصنع أحد أكبر المصانع على مستوى العالم لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات.

ومن جانبه قال ميرشا سيربو العضو المنتدب لشركة سوميتومو إليكتريك - إيجيبت أن الشركة تأسست فى مصر بنظام المناطق الحرة الخاصة عام 2008 من خلال 9 مصانع لها فى بور سعيد، والعاشر من رمضان، السادس من أكتوبر باستثمارات تقدر بحوالى 160 مليون يورو مشيرا إلى أن حجم مبيعات الشركة بلغ 900 مليون يورو خلال الخمس سنوات الماضية، كما تعدى حجم مبيعاتها العام الماضى 260 مليون يورو

وأضاف أن الشركة توفر حاليًا 12 ألف فرصة عملوتقوم بتصدير 100% من إنتاجها للأسواق الخارجية لا سيما أسواق قارة أوروبا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الشركة بصدد استثمار أكثر من 8 ملايين يورو خلال الـ12 شهرا المقبلة فى مصر.