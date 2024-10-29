شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية التجارة الداخلية: 5 مليارات جنيه تكلفة إنشاء 3 مشروعات ومراكز جديدة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن توقيع عقود إنشاء 3 مشروعات ومراكز تجارية جديدة بمحافظتى بنى سويف والشرقية يأتى فى إطار استكمال مشروعات تنمية التجارة، موضحة أن هذه العقود لمناطق تجارية ولدينا خطة لنشر هذه المناطق على كافة المحافظات.

وأضافت هبة السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن المستثمرين المشاركين فى المشروعات مصريين وفى أحد الشركات يوجد عنصر أجنبى ولكن كل المستثمرين مصريين، مشيرة إلى أن جهاز تنمية التجارة شريك تنمية ويتشارك فيه مع القطاع الخاص حتى انتهاء العقود، موضحا أن مهمتهم يكون موجود من تسجيل العقد وادخال المرافق وتوصيل الخدمات.

وتابع: "فور استلام الارض تبدأ مرحلة الانشاء وعلطول بعد التعاقد على الاكثر بعد اسبوعين يتم استلام الارض وادخال المرافق، وسنبدأ أعمال الانشاءات من وقتها وفترة التنفيذ من 18 شهر والاستثمارات فى هذه المشروعات تقدر بـ5 مليار جنيه سيتم ضخهم خلال وقت تنفيذ المشروعات من 18 شهر إلى 24 شهر.

وأشارت إلى أن هدف جهاز تنمية التجارة الداخلية هو تنمية التجارة وإتاحة السلع لما لها من تأثير ايجابى لضبط الاسعار والاسواق وزيادة التنافسية.