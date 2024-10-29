شكرا لقرائتكم خبر عن ماونتن ڤيو تطلق Kingsway المشروع الأكبر من نوعه ضمن محفظة مشروعات الشركة على مساحة 715 فدان فى غرب القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - • المشروع يُعد الأكبر من نوعه ضمن محفظة مشروعات الLiving Signature للشركة في غرب القاهرة ويقدم تجربة حياتية جديدة للعائلات• الشراكة بين ماونتن ڤيو وKings Polo تُعد تجسيدًا لرغبة الشركة في إطلاق مشروع يحتفي بلعبة البولو• وائل لطفي: مشروع Kingsway يعيد تعريف المشروعات الـ Signature السكنية في منطقة غرب القاهرة

أعلنت ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري عن إطلاق مشروعها الجديد Kingsway، إحدى مشروعات الـ Signature Livingفي غرب القاهرة، وهو ما يأتي في إطار استراتيجية ماونتن ڤيو التوسعية لتعزيز محفظة أعمالها في المناطق المختلفة خلال العام الجاري. يمتد المشروع على مساحة 715 فدانًا في السادس من أكتوبر مما يجعله المشروع الأكبر من نوعه ضمن محفظة مشروعات الشركة.

جدير بالذكر أن ماونتن ڤيو قد عقدت شراكة مع Kings Polo تجسيدًا لرغبة ماونتن ڤيو في إطلاق مشروع يحتفي بلعبة البولو طبقًا لأفضل المعايير العالمية، حيث ستكون Kings Polo مسؤولة عن إدارة منشآت وملاعب البولو والفروسية وتقديم الخبرات المرتبطة بهذه الألعاب الراقية، استنادًا للمكانة الريادية التي يتمتع بها Kings Polo في هذا المجال.

يشغل Kingsway موقعًا متميزًا بالقرب من مشروعات ماونتن ڤيو الأخرى وأهم مناطق غرب القاهرة، حيث يبعد 9 دقائق من Mountain View Chillout Park و13 دقيقة من iCity أكتوبر، و15 دقيقة من نادي الصيد، و17 دقيقة من وصلة دهشور، و20 دقيقة من مول العرب، ويضم أكثر من 2000 فيلا، كما يعد ثاني مشروعات ماونتن ڤيو المكونة من فيلات فقط في غرب القاهرة. بالإضافة لذلك، يقدم Kingsway تجربة حياتية مميزة للعائلات، حيث تشكل المساحات المفتوحة والبحيرات والجزر المائية أكثر من 80% من إجمالي مساحة المشروع، وهو ما يتوافق مع رؤية ماونتن ڤيو "إعمار الأرض وإسعاد من حولنا".

وفي تعليقه يقول المهندس/وائل لطفي، الرئيس التنفيذي بالمشاركة في شركة ماونتن ڤيو: "تفخر ماونتن ڤيو بالتعاون مع Kings Polo برئاسة المهندس محمد السويدي، والتي تعد من رواد رياضة البولو في مصر ولها تاريخ طويل وعريق في هذا المجال. تمثل هذه الشراكة خطوة جوهرية بالنسبة لنا، حيث تجمع بين اثنين من الأسماء الرائدة التي تسعى دائمًا لتحقيق التميز والريادة. في الوقت نفسه يأتي هذا التعاون من خلال مشروعنا الجديد Kingsway ويعتبر جزءًا من مجتمع ماونتن ڤيو المتميز في غرب القاهرة. يتميز المشروع بتقديم مفهوم فريد لرياضة البولو، ويُعد Kingsway جزءًا من رؤية ماونتن ڤيو التي تستهدف تقديم تجارب فريدة من نوعها ومشاريع عالمية المستوى. إننا متحمسون للغاية بهذا التعاون، ونتطلع لما يمكن أن نحققه معًا".

ومن جانبه، أضاف المهندس محمد السويدي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة Kings Polo: “يشرفني أن أكون جزءاً من توسع رياضة البولو في مصر، ويزداد حماسي مع تزايد الاهتمام بهذه الرياضة، مما يتيح لنا فرصاً استثنائية للتعاون مع شركة تطوير متميزة كشركة ماونتن ڤيو. هذه الشراكة لا تقتصر على نشر الوعي حول رياضة البولو فحسب، بل تسهم أيضاً في تأسيس بنية قوية لتطوير هذه الرياضة. وأنا على ثقة بأننا سنحقق نجاحاً ملحوظاً في تحقيق هذا الهدف.”

يركز مشروع Kingsway على إقامة مجتمعات راقية، ويعد أول مجتمع سكني في مصر يبرز الرياضات العالمية مثل البولو والفروسية، مما يعكس المفاهيم المبتكرة التي تقدمها ماونتن ڤيو لعملائها في السوق المصري. ينقسم المشروع لثلاث مناطق استثنائية هي Kings Estates، والتي تضم القصور والتلال، وKings Islands التي تتميز بالبحيرات والجزر المائية، وأخيرًا Kings Courts الجانب الذي يضم جانب سكني يطل على ملاعب البولو والفروسية الخضراء المفتوحة و يضم أيضًا قرية البولو التجارية بمطاعم فاخرة ومتاجر عالمية تخدم رياضات البولو والفروسية.



يمثل مشروع Kingsway سادس مشروعات ماونتن ڤيو في غرب القاهرة، بعد إطلاق الشركة لخمس مشروعات أخرى في غرب القاهرة مثل جيزة بلاتو، تشيل أوت بارك، أكتوبر بارك، iCity أكتوبر، وMountain View 4 ، والتي تمتد على مساحة أكثر من 800 فدان وتضم أكثر من 10,000 عائلة.

كما يعد مشروع Kingsway هو أيضًا سادس مشروعات ماونتن ڤيو الذي يتم تطويره في إطار مفهوم Signature Living، مما يؤكد ريادة الشركة في تطوير هذا النوع من المشروعات السكنية المتميزة، كما يعكس ذلك تراثنا العريق على مدار ما يقرب من 20 عامًا في تطوير وتحسين هذا النمط من الحياة الفاخرة، حيث عُرفت الشركة في السوق بمشاريعها المجتمعية المميزة مثل ماونتن ڤيو1 وماونتن ڤيو.