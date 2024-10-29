شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع سفيرة النرويج و"سكاتك" مشروع المحطة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، السفيرة هيلدا كليمتسدال سفيرة مملكة النرويج لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون وموقف المشروعات المشتركة.

وتم عقد اجتماع بحضور محمد عامر نائب الرئيس التنفيذى لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة "سكاتك" النرويجية المتخصصة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ومحمد السعداوى العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للصناعات المعدنية، لمناقشة المستجدات الخاصة بمشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي. كما تم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى الشركات التابعة، والتباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجالات صناعية.

رحب المهندس محمد شيمي بالسفيرة والوفد المرافق لها، مؤكدا عمق وتميز العلاقات بين مصر والنرويج، والتطلع لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات النرويجية.

أكد المهندس محمد شيمى، أن مشروع المحطة الشمسية لإمداد مجمع الألومنيوم يأتى فى إطار تنفيذ خطة تطوير شاملة وطموحة لشركة مصر للألومنيوم وزيادة الطاقات الإنتاجية وإدخال منتجات جديدة، وحرص الوزارة على مواكبة التوجه العالمى ورؤية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتوافق الشركات التابعة مع معايير التصنيع العالمية والاستدامة والبيئة النظيفة، وبما يمكن شركة مصر للألومنيوم من الاستمرار فى التصدير والتوسع فى الأسواق الخارجية، حيث تقوم بتصدير 50% من إنتاجها إلى الخارج غالبيته إلى دول الاتحاد الأوروبي.

من جانبها، أكدت السفيرة هيلدا كليمتسدال العلاقات الوثيقة التى تجمع بين مصر والنرويج، معربة عن اعتزاز بلادها بتعزيز التعاون مع مصر فى مجالات عديدة، والحرص على توسيع أوجه التعاون الاقتصادى المشترك، مشيرة إلى اهتمام الشركات النرويجية بالاستثمار والتوسع فى السوق المصرية.