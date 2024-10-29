شكرا لقرائتكم خبر عن هشام العيسوى رئيسا للمجلس التصديرى للصناعات اليدوية والان مع تفاصيل الخبر

فاز اليوم المهندس هشام العيسوي بمنصب رئيس المجلس التصديري للحرف والصناعات اليدوية في دورة الانعقاد الجديدة للمجلس لمدة ثلاث سنوات وذلك بالتزكية في انتخابات المجالس التصديرية.

كما تولت الدكتورة علا حمدي والمصمم محمد سامي منصبي وكيلا المجلس، وجاءت المهندسة تسنيم عمرو أمينا للصندوق.



وجاء التشكيل الكامل للمجلس التصديري للصناعات الحرفية وفق قرار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قراراً حمل رقم 148 لسنة 2024 يشمل كل من المهندس‌، هشام العيسوى - شركة هيدز للتصميمات HEDS، دنيا السادات - شركة Leaves & CO، ياسمين فهمى - شركة ياسمين فهمي للمشغولات المعدنية، نهلة عبد الناص - شركة ايلى هوم Elly، محمد سامى - شركة ميزون سامي هند رياض - شركة ريفورم ستوديو، تسنيم عمر - شركة Treso، شويكار الغرابلى - شركة Shewwkar، علا حمدى - شركة Agoola



وفي إطار الجهود المستمرة لدعم وتعظيم الصادرات المصرية، يواصل المجلس التصديري للحرف والصناعات اليدوية تحقيق انجازات كبيرة بهدف تعزيز موقع المنتجات الحرفية المصرية في الأسواق العالمية، حيث حقق القطاع زيادة ملموسة في معدل نمو صادراته منذ عام 2021. وتمكنت مصر من تحقيق صادرات وصلت إلى 500 مليون دولار خلال عام 2024، وما زالت الجهود مستمرة لمضاعفة هذا الرقم في السنوات المقبلة وهو ما يبرهن عن نجاح المجلس التصديرى للحرف والصناعات اليدوية بدورته السابقة فى النهوض بصادرات قطاع الحرف اليدوية والابداعية.

وفي ضوء هذه الإنجازات، وضع المجلس استراتيجية طموحة للفترة 2024-2026، تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الحرفية المصرية على مستوى عالمي، بالتركيز على عدة محاور أساسية، منها:

1. تعزيز الجودة والابتكار: يسعى المجلس إلى تحسين جودة المنتجات الحرفية وتطوير تصاميم حديثة تلبي متطلبات الأسواق العالمية. ويأتي ذلك من خلال دعم الحرفيين المحليين وتدريبهم على أحدث التقنيات والتصاميم، مع تطوير معايير جودة خاصة بالمنتجات الحرفية المصرية لضمان استدامة النمو وتحقيق عائد أعلى من خلال القيمة المضافة.

2. تحسين التسويق والترويج: يعمل المجلس على تحسين الترويج للمنتجات الحرفية في الأسواق العالمية من خلال التعاون مع شركات العلاقات العامة ووسائل الإعلام في الأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة في المعارض الدولية ذات الصلة. كما يتم التركيز على تعزيز التواجد الرقمي عبر إنشاء مواقع إلكترونية للبيع والتسويق الاحترافي.

3. تطوير البنية التحتية: يهدف المجلس إلى تطوير بنية تحتية متكاملة لقطاع الحرف والصناعات اليدوية، تتضمن إنشاء مراكز تدريب بإشراف مختصين محليين ودوليين، وتحسين قنوات التوزيع، مما يساهم في تعزيز الكفاءة اللوجستية للقطاع وتسهيل الوصول إلى الأسواق المستهدفة.

4. تعزيز التعاون الدولي: من خلال تبادل الخبرات والمشاركة في مشاريع مشتركة مع دول أخرى، يسعى المجلس إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع الحرفي المصري، وذلك بالاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال.

في هذا الإطار، يواصل المجلس التصديري للحرف والصناعات اليدوية جهوده برئاسة المهندس هشام العيسوي لزيادة الصادرات بمتوالية هندسية، مؤمناً بأن التزامه بدعم الحرفيين وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية سيسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام، ويضع مصر في مكانة متقدمة على خارطة الأسواق العالمية.