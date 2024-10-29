شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات البورصة بجلسة الثلاثاء باستثناء صعود مؤشر إيجى إكس 70 والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات باستثناء صعود مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بفضل ارتفاع أسهم شركات ديجيتايز للاستثمار والتقنية، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، ومجموعة عامر القابضة، وسط تداولات بلغت 4.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.203 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 30619 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 37973 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 13434 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 7923 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 11109 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3151 نقطة.