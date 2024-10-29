شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمعية دعم المشروعات: المسار النزولى للدين الخارجي يقوى المركز الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام كمال، رئيس جمعية دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إن وتيرة تراجع الديون الخارجية في مصر، يأتى نتيجة الجهود والإجراءات العاجلة التي أجرتها الدولة في الفترة الأخيرة لزيادة الموارد الدولارية للدولة حفاظا على مستوى الدين وانتظام جدول السداد في التوقيت المحدد.

وتوقع هشام كمال، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن يترتب على المسار النزولى للدين الخارجي المصري انفراجه على مستوى الاقتصاد وتقوية المركز الاقتصادي لمصر، طالما استمر مستوى الدين على نفس المسار، بالإضافة إلى المردود المتوقع على مستوى مجتمع الأعمال نتيجة الحوافز الضريبية المعلنة في الأجل القريب.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن تراجع مستوى الدين الخارجي أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر، مشيرا إلى أن الدولة تعمل جاهدة على إصلاحات اقتصادية منها تمكين القطاع الخاص.

وأضاف رئيس الوزراء خلال لقاءه عددا من القامات الفكرية لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة أمس، استهداف النزول بالتضخم لأقل من 10% خلال نهاية عام 2025.