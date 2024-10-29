شكرا لقرائتكم خبر عن 0.01 % انخفاض في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية فى أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر أغسطس 2024.

بلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية "بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية" 111.44 خلال شهر أغسطس 2024 (أولـي) مقابل 111,45خلال شهر يوليو 2024(نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 0.01٪.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة المشروبات 518.87 خلال شهر أغسطس 2024 مقارنة بشهر يوليو 2024، حيث بلغ 375.50 بنسبة ارتفاع قدرها 38.18٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق، كما بلغ الرقم القياسي للطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة 122.90 خلال شهر أغسطس 2024 مقارنة بشهر يوليو 2024 حيث بلغ 115.26 بنسـبة ارتفاع قدرها 6.63٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وفى المقابل بلغ الرقم القياسى لصناعة المنتجات الغذائية 134.87 خلال شهر أغسطس 2024 مقارنة بشهر يوليو 2024 حيث بلغ 141.40 بنسبة انخفاض قدرها 4.6٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق، كما بلغ الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 83,36 خلال شهر أغسطس 2024 مقارنة بشهر يوليو 2024 حيث بلغ 93.43 بنسبة انخفاض قدرها 10,78٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.