شكرا لقرائتكم خبر عن البروچ في هليوبوليس الجديدة مشروع عملاق بمواصفات عالمية تقدمه إمكان مصر بأسعار مناسبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل شركة إمكان مصر مشاريعها المتميزة التي تقدمها للمواطنين، حيث تقدم مشروع البروچ الذي يتم تشييده بموقع جغرافي متميز و استراتيجي في هليوبوليس الجديدة، بالقرب من أهم المعالم الرئيسية مثل المركز الطبي الدولي والعاصمة الإدارية، حيث يتيح السكن في البروچ الوصول بسهولة الى الطرق الرئيسية مثل طريق القاهرة/الإسماعيلية، والطريق الدائري الإقليمي، مما يجعل البروچ الخيار الأمثل للسكان والشركات، وقد تم تخصيص مساحات كبيرة لتنفيذ هذا المشروع العملاق وتقديم كافة الخدمات المطلوبة لتحقيق الراحة والهدوء، مع اختيار بيئة هادئة للمعيشة من خلال تخصيص مساحات خضراء وحدائق لساكني المشروع.

يتميز البروچ بأنه مجتمع حيوي يوفر أسلوب حياة راق ومتميز في هليوبوليس الجديدة، حيث يمتد المشروع على أكثر من ٥ مليون مترًا مربعًا، بتصميمات متقنة تجمع بين العصرية والمساحات الخضراء والمرافق المتطورة، مما يضمن توافر مجموعة متنوعة من الخدمات.

ويوفر البروچ تجربة غنية ومتنوعة لساكنيه، حيث يضم نادي البروچ الرياضي، ومدرسة "CADMUS" الدولية، ومركزًا ثقافيًا للأنشطة الفنية والثقافية، كما يمكن لساكني المشروع الاستمتاع بالمساحات الخضراء في الـOrchard Park، اضافةً الى وجود فرع لكارفور لتلبية الاحتياجات اليومية، كما يضم البروچ أيضًا مجْمعًا متكاملًا للأعمال بإدارة القرية الذكية، الأمر الذي يوفر مساحات مكتبية وتجارية متميزة تساهم في تحقيق التوازن بين العمل والحياة.

ويقدم البروچ تجربة معيشية شاملة تلبي جميع جوانب الحياة اليومية، سواءً كنت تبحث عن الرفاهية، التعليم، أو الفرص المهنية.

كما يوفر البروچ مجموعة واسعة من الخيارات السكنية التي تناسب جميع أنماط الحياة، حيث يمكن لساكني المشروع اختيار المنزل والانتقال فورًا الى البروچ، مع خطط دفع تصل الى ٥ سنوات، حيث تشمل الإصدارات الجديدة أنواعاً مختلفة من الوحدات، مثل شققClubside Residence 2 المجهزَّة بالكامل، و وحداتDuplexo ذات المساحات الذكية بغرفة نوم واحدة، و فلَّات مستقلةَّ فيThe Orb Signature Villas بخطط سداد تصل الى ٨ سنوات.

وحداتDuplexo تمثل مفهومًا جديدًا للوحدات الدوبلكس بمساحات عصرية تناسب الشباب، المهنيين، والأزواج الجدد، تبدأ من ٦٠ مترًا مربعًا و مجهزّة بالكامل، وتتميز هذه المنازل المدْمجة بمساحات مفتوحة مثالية لأنماط الحياة العصرية.

أما شقق2 Clubside Residence، فهي مجهزّة بالكامل وتطل على نادي البروچ الرياضي، وتوفر مواقف سيارات تحت الأرض، وتمنح هذه الوحدات سهولة الوصول الى مرافق اللياقة والترفيه، مما يجعلها الاختيار الأمثل لمن يرغب في الاستمتاع بنمط حياة حيوي.

ويقدم مشروع البروچ أيضًا وحداتThe Orb Townhomes وThe Orb Signature Villas، والتي تتميز بتصميمات أنيقة تعزز الشعور بالانتماء، وهذه الوحدات مناسبة للعائلات والأفراد الباحثين عن الفخامة والمساحات الواسعة، مع منازل تصل مساحتها الى 323 مترًا مربعًا، حيث تتيح حرية التخطيط الداخلي حسب الرغبة.

لا تقتصر رؤية البروچ على توفير وحدات سكنية فقط، بل تشمل أيضًا مجتمعات متكاملة تجمع بين رفاهية المعيشة والحياة العملية، من خلال مجْمع البروچ للأعمال. Alburouj Business Park، ويعمل هذا المجْمع بإدارة القرية الذكية ويوفر مركزًا حيويًا للمكاتب والمساحات التجارية، مما يعزز توازن الحياة العملية والشخصية لساكني وزائري المشروع، مع سهولة الوصول الى الطرق الرئيسية.

إمكان مصر مستمرة في خلق مجتمعات حيوية مميزة تعزز الشعور الحقيقي بالمجتمع. اكتشف حياة التوازن والرفاهية في البروچ، الخيار المثالي في نيو هليوبوليس.