شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام "مستثمرى العاشر": تراجع الدين الخارجى نجاح يحسب للدولة رغم الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

أكد أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن الدولة بذلت جهودا مضنية من أجل وضع رؤية واضحة للسيطرة على مستويات الدين الخارجية، مما أدى إلى تراجع مستوى الدين إلى أكثر من 15 مليار دولار في الفترة الأخيرة، وهو ما يحسب للدولة.

وقال أيمن رضا في تصريح لـ"الخليج 365"، إن الفترة الماضية شهدت توجه للدولة نحو خفض مستويات الاستيراد وفى نفس الوقت انتظام عمليات السداد لأقساط الديون في مواعيدها المحددة، مشيرا إلى أن هذا الانتظام ترتب عليه تقوية الملاءة المالية للاقتصاد المصري، والحفاظ على التصنيف الائتماني لمصر عند الحدود المناسبة، على الرغم من الأوضاع الاقتصادية غير المواتية التي يواجهها الاقتصاد الإقليمي والعالمي بسبب الحروب الدائرة بالمنطقة.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن تراجع مستوى الدين الخارجي أكثر من 15 مليارات دولار خلال 6 أشهر، مشيرا إلى أن الدولة تعمل جاهدة على إصلاحات اقتصادية منها تمكين القطاع الخاص.

وأضاف رئيس الوزراء خلال لقاءه عددا من القامات الفكرية لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة أمس، استهداف النزول بالتضخم لأقل من 10% خلال نهاية عام 2025.