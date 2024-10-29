شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: قدرة الحكومة على سداد التزاماتها دليل سلامة مسار الإصلاح الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هاني قدام الخبير الاقتصادي، أن تزايد الثقة فى الاقتصاد المصري فى ظل قدرة الحكومة علي سداد التزاماتها ومديونياتها الخارجية وعدم التخلف عن سداد أي من أقساط الديون أو الالتزامات التخارجية، وهو دليل على سلامة مسار الاصلاح الهيكلي والاقتصادي.

وأوضح في تصريحات خاصة، أن مصر يجب عليها التركيز على إطالة عمر الدين الخارجي، منها الانضباط المالي والاستدامة المالية، وتبني سياسة مرنة لسعر الصرف بعد قرارت البنك المركزي 6 مارس 2024، التي ساهمت في القضاء على وجود سوقين للنقد الأجنبي وعودة السيولة النقدية الأجنبية بقوة لشرايين القطاع المصرفي.

وأكد أنه بعد صفقة رأس الحكمة فإن الدين الخارجي تراجع بقوة بحوالي 14 مليار دولار تقريبًا لنصل إلى الحدود الآمنة قياسًا على الناتج المحلي لمصر.

وشدد على أن زيادة تدفقات النقد الأجنبي أسهمت في القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزي لتسجل فائضاً بقيمة 10.3 مليار دولار في يونيو الماضي، مقارنة بعجز بلغ 11.4 مليار دولار مطلع العام الجاري.