شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم القيادية تقود هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بمنتصف تعاملات جلسة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

دفع تراجع الأسهم القيادية المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، للهبوط بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، وبالم هيلز للتعمير، ومصر أبو ظبي الإسلامي-مصر، وبلتون القابضة، والنساجون الشرقيون للسجاد، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 1.6 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 30719 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 38071 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 13479 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 7984 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 11188 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 3169 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، والقاهرة للدواجن، وديجيتايز للاستثمار والتقنية.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركتا العربية لحليج الأقطان، وحق اكتتاب شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل1 عدد 136.1 ألف سهم، 75 سهمًا، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات مجموعة أي أف جي القابضة، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة الأصول، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 10 آلاف سهم، 4.6 مليون سهم، 1.9 مليون سهم، مليون سهم، على الترتيب.

واشترت إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية عدد 2000 سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركتي مينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 27.9 ألف سهم، 6902 سهمًا، على التوالي، فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الدولية للأسمدة والكيماويات، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 40 ألف سهم، 4.6 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الإثنين، إذ اشترت الأولى 50 ألف سهم، واشترت الثانية 50 ألف سهم، واشترت الثالثة 50 ألف سهم.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وحققت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، إيرادات بلغت 73.1 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 43.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 67.42%، وبلغ صافي الخسارة 17.5 مليون جنيه مقارنة مع 11.7 مليون جنيه بنسبة زيادة 49.95%.

فيما أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، عن تحقيق مبيعات بعدد 947 وحدة خلال الشهور التسعة الأولى من العام، وهو ما ساهم في تحقيق إجمالي مبيعات متعاقد عليها بقيمة 39.77 مليار جنيه، بزيادة 101٪ وهو ما يمثل أكثر من ضعف إجمالي المبيعات المتعاقد عليها المسجلة في العام الماضي والتي بلغت 19.78 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وحققت الشركة إيرادات نشاط بلغت 6.28 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، بزيادة 26% مقارنة بإيرادات النشاط التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي ووصلت إلى 4.97 مليار جنيه، وسجلت أرباح التشغيل 1.22 مليار جنيه وبهامش أرباح تشغيل 19%، وبزيادة نسبتها 75% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

في سياق منفصل قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن إجمالي الحد الأدنى المضمون من مشاركات الشركة مع كل من شركات أم جي جروب، والشرق الأوسط، ومدينة مصر يبلغ 106 مليارات جنيه، وتوقعات بإيرادات فعلية منها 225 مليار جنيه.

فيما أعلنت شركة سيتي للتحاليل الطبية، عن موافقة مجلس الإدارة على إتمام تحديد السعر النهائي لصفقات الاستحواذ على شركات خدمات لإدارة المستشفيات بقيمة 240 مليون جنيه، المعادي لاستحواذات المعامل بقيمة 478 مليون جنيه، ومعامل عز لاب بقيمة 385 مليون جنيه، وإرجاء قرار الاستحواذ على معامل تاون لاب لحين صدور القيمة العادلة.



