شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب العالمى يرتفع ويلامس قمة تاريخية جديدة فى تداولات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

عادت أسعار الذهب العالمي للتداول بالقرب من أعلى مستوى تاريخي سجله الأسبوع الماضي، وسط حالة من عدم اليقين في الأسواق مع اقتراب الانتخابات الأمريكية وانتظار الأسواق لصدور بيانات هامة هذا الأسبوع قد تحدد مسار أسعار الفائدة.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى في 4 جلسات عند 2757 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2741 دولار للأونصة.

واستطاع الذهب تعويض التراجع الذي افتتح تداولات هذا الأسبوع بسبب تقلص المخاوف المتعلقة بالشرق الأوسط، ليعود اليوم للتداول بالقرب من أعلى مستوى تاريخي سجله الأسبوع الماضي عند 2758 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

الذهب في طريقه إلى انهاء تداولات شهر أكتوبر على ارتفاع بنسبة 4.5% حتى الآن ليمثل ارتفاع للشهر الرابع على التوالي.

الفترة الحالية تشهد تحيز للذهب من قبل الأسواق والمستثمرين كملاذ آمن ومن المتوقع أن تستمر هذه الفترة حتى انتهاء انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تبدأ في 5 نوفمبر القادم، والتي تسببت في حالة من عدم اليقين بسبب تقارب نتائج استطلاعات الرأي بين كلا من دونالد ترامب وكامالا هاريس.

كما حصل الذهب على دعم من توقف الدولار الأمريكي عن الارتفاع مقابل سلة من العملات الرئيسية لتظل تداولاته بالقرب من أعلى مستوياته في 3 أشهر، هذا بالإضافة إلى استقرار عوائد السندات لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوياته في 3 أشهر أيضاً، وهو الأمر الذي دعم ارتفاع أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما



