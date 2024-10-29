شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ اقتصاد: تراجع الدين الخارجى يعكس أثر الإصلاحات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أحمد عبد الحافظ أستاذ الاقتصاد، أن صافي قيمة الاحتياطيات الدولية ارتفع بنهاية شهر سبتمبر 2024 لتسجل 46.7 مليار دولار بما يغطي ما يقرب من ثمانية أشهر من الواردات، وهذا مستوي جيد جدًا في ظل الظروف التي مرت بها البلاد خلال آخر عامين من اضطرابات دولية وتضرر موارد النقد من قناة السويس.

وشدد عبد الحافظ فى تصريح لـ"الخليج 365"، على أن تحول العجز في صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي إلى فائض بداية من شهر مايو 2024، في ظل الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية المتبناة وإبرام صفقة رأس الحكمة وزيادة تدفقات الدولار بأكثر من 90 مليار دولار منذ شهر مارس وحتى الآن.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن تراجع مستوى الدين الخارجي أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر، مشيرا إلى أن الدولة تعمل جاهدة على إصلاحات اقتصادية منها تمكين القطاع الخاص.

وأضاف رئيس الوزراء خلال لقاءه عددا من القامات الفكرية لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة أمس، استهداف النزول بالتضخم لأقل من 10% خلال نهاية عام 2025.