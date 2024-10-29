شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «الجادة الأولى» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ بتاريخ 02-12-2024م، لمدة أربع سنوات ميلادية تنتهي في 01-12-2028م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-04-26 الموافق 2024-10-29، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-05-18 الموافق 2024-11-20.
1. استيفاء شروط ومعايير عضوية مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة.
2. تقديم خطاب طلب الترشح موقعًا بالصيغة المرفقة وموجهًا إلى لجنة الترشيحات والمكافآت يفيد برغبته في الترشح خلال فترة باب الترشح المحددة أعلاه، على أن يكون الخطاب مشفوعًا بسيرته الذاتية، ومؤهلاته، وخبرته في مجال أعمال الشركة.
3. استكمال وتقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (1) السيرة الذاتية.
4. استكمال وتقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة.
5. تقديم بيان بعدد وتاريخ العضويات في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى أو لا يزال يتولى عضويتها.
6. تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالًا شبيهة بأعمال الشركة.
7. إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة العائلة وجواز السفر (لغير السعوديين) بالإضافة إلى أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح وإرفاق صورة شخصية إلكترونية للمرشح.
8. تحتفظ الشركة بحق طلب أي مستندات أو وثائق أو شهادات مؤيدة لما ورد في طلب الترشح باللغة العربية، أو مترجمة ومصدقة من الجهات ذات العلاقة في حال كانت بلغة أخرى.
9. يجب الاطلاع على الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ومنها اللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية، والتأكد من استيفائها، ويتحمل المرشح مسؤولية ذلك.
وستتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها، علمًا بأنها ستدرس طلبات الترشح المكتملة فقط.
ويقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط المبينة في سياسة وإجراءات عضوية مجلس الإدارة ومن اتبعوا الإجراءات والشروط الواردة في هذا الإعلان، والذين ستعلن الشركة عن معلوماتهم وفقًا للائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-04-26 الموافق 2024-10-29، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-05-18 الموافق 2024-11-20.
سياسة ومعايير الترشح
1. استيفاء شروط ومعايير عضوية مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة.
2. تقديم خطاب طلب الترشح موقعًا بالصيغة المرفقة وموجهًا إلى لجنة الترشيحات والمكافآت يفيد برغبته في الترشح خلال فترة باب الترشح المحددة أعلاه، على أن يكون الخطاب مشفوعًا بسيرته الذاتية، ومؤهلاته، وخبرته في مجال أعمال الشركة.
3. استكمال وتقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (1) السيرة الذاتية.
4. استكمال وتقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة.
5. تقديم بيان بعدد وتاريخ العضويات في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى أو لا يزال يتولى عضويتها.
6. تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالًا شبيهة بأعمال الشركة.
7. إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة العائلة وجواز السفر (لغير السعوديين) بالإضافة إلى أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح وإرفاق صورة شخصية إلكترونية للمرشح.
8. تحتفظ الشركة بحق طلب أي مستندات أو وثائق أو شهادات مؤيدة لما ورد في طلب الترشح باللغة العربية، أو مترجمة ومصدقة من الجهات ذات العلاقة في حال كانت بلغة أخرى.
9. يجب الاطلاع على الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ومنها اللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية، والتأكد من استيفائها، ويتحمل المرشح مسؤولية ذلك.
وستتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها، علمًا بأنها ستدرس طلبات الترشح المكتملة فقط.
ويقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط المبينة في سياسة وإجراءات عضوية مجلس الإدارة ومن اتبعوا الإجراءات والشروط الواردة في هذا الإعلان، والذين ستعلن الشركة عن معلوماتهم وفقًا للائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.